https://ria.ru/20211220/teplosnabzhenie-1764541461.html

Пермский край выделил на развитие теплоснабжения более 211 миллионов рублей

Пермский край выделил на развитие теплоснабжения более 211 миллионов рублей - РИА Новости, 20.12.2021

Пермский край выделил на развитие теплоснабжения более 211 миллионов рублей

Власти Пермского края в текущем году направили на модернизацию систем теплоснабжения в муниципалитетах свыше 211 миллионов рублей, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:56

2021-12-20T13:56

2021-12-20T13:56

экономика

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 20 дек – РИА Новости. Власти Пермского края в текущем году направили на модернизацию систем теплоснабжения в муниципалитетах свыше 211 миллионов рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы губернатора, на эти средства завершается строительство двух тепловых пунктов и одной модульной котельной, а также установка 6 новых котельных. Кроме того, в этом году разрабатывается проектно-сметная документация для возведения и реконструкции 32 объектов в 9 муниципальных образованиях.Как пояснили в пресс-службе губернатора Пермского края, действие краевой программы по модернизации систем теплоснабжения было продлено до 2024 года по решению главы региона Дмитрия Махонина.По словам губернатора, комплексное переоборудование систем теплоснабжения – одна из основных задач краевого правительства. "Обновление теплового комплекса не только позволяет обеспечить жителей надежным и бесперебойным отоплением и горячей водой, но и снижает затраты ресурсоснабжающих организаций. Сэкономленные средства направляются на ремонт, содержание и реконструкцию систем теплоснабжения, а также способствуют сдерживанию тарифов. В небольших населенных пунктах, в первую очередь, мы должны переходить на распределительную генерацию и небольшие энергоемкие котельные", – подчеркнул Махонин.В пресс-службе губернатора добавили, что на данный момент в рамках масштабной модернизации системы теплоснабжения завершились работы в котельной одного из поселков Пермского муниципального района. В центральном тепловом пункте, построенном в 1986 году, было установлено новое котельное и насосное оборудование с автоматическим управлением, что позволит обеспечить безопасную эксплуатацию объекта без постоянного обслуживающего персонала, поможет оперативно получать информацию при возникновении аварийной ситуации и снизит тепловые потери.

https://ria.ru/20211210/gazifikatsiya-1763097629.html

пермский край

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экономика, пермский край, дмитрий махонин