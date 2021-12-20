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В Тольятти на кладбище обнаружили расчлененное тело, разложенное по пакетам
В Тольятти на кладбище обнаружили расчлененное тело, разложенное по пакетам - РИА Новости, 20.12.2021
В Тольятти на кладбище обнаружили расчлененное тело, разложенное по пакетам
Следователи начали проверку по факту обнаружения на кладбище в Тольятти костных останков, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Самарской области. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:07
2021-12-20T14:07
2021-12-20T14:08
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САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту обнаружения на кладбище в Тольятти костных останков, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Самарской области.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 19 декабря на кладбище в Тольятти при копке могилы было обнаружено расчлененное тело, разложенное по разным пакетам. В посте утверждается, что в этом месте никого ранее не хоронили."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту обнаружения 19 декабря 2021 года костных останков на территории кладбища проводится доследственная проверка", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что в рамках проверки назначены необходимые экспертизы.
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происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:07 20.12.2021 (обновлено: 14:08 20.12.2021)
В Тольятти на кладбище обнаружили расчлененное тело, разложенное по пакетам
В Тольятти ведут проверку после обнаружения на кладбище расчлененного тела человека