https://ria.ru/20211220/telo-1764544771.html

В Тольятти на кладбище обнаружили расчлененное тело, разложенное по пакетам

В Тольятти на кладбище обнаружили расчлененное тело, разложенное по пакетам - РИА Новости, 20.12.2021

В Тольятти на кладбище обнаружили расчлененное тело, разложенное по пакетам

Следователи начали проверку по факту обнаружения на кладбище в Тольятти костных останков, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Самарской области. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:07

2021-12-20T14:07

2021-12-20T14:08

происшествия

тольятти

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту обнаружения на кладбище в Тольятти костных останков, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Самарской области.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 19 декабря на кладбище в Тольятти при копке могилы было обнаружено расчлененное тело, разложенное по разным пакетам. В посте утверждается, что в этом месте никого ранее не хоронили."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту обнаружения 19 декабря 2021 года костных останков на территории кладбища проводится доследственная проверка", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что в рамках проверки назначены необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20210422/telo-1729533530.html

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самарская область

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происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия