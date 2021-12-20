https://ria.ru/20211220/telefon-1764479080.html

Специалист предупредил, как за вами следят по номеру мобильного телефона

Специалист предупредил, как за вами следят по номеру мобильного телефона - РИА Новости, 20.12.2021

Специалист предупредил, как за вами следят по номеру мобильного телефона

По номеру мобильного телефона можно, как минимум, узнать месторасположение его владельца, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T02:12

2021-12-20T02:12

2021-12-20T02:12

общество

технологии

россия

павел мясоедов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878540_0:201:2930:1849_1920x0_80_0_0_9c9f86631b60cbad3af3f928978c9232.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. По номеру мобильного телефона можно, как минимум, узнать месторасположение его владельца, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, сотовые операторы с помощью технологий пеленгации могут определить точную локацию абонента. Специалист успокаивает, что технологии, с одной стороны, безобидны и нужны для того, чтобы своевременно информировать клиентов, например, о погодных условиях при смене регионов."Тем не менее, практически у всех провайдеров связи есть так называемый Location-based service (LBS)-сервис, позволяющий отслеживать абонента на добровольных началах. По запросу его можно подключить и передавать координаты определённому кругу лиц. Для подключения требуется доступ к телефонной трубке буквально на пару минут, после чего посредством смс-сообщения происходит активация услуги. Этим нередко пользуются недоброжелатели или ревнивые друзья и родственники. По счастью, всегда можно связаться с оператором и отключить подобные сервисы", — подчеркивает Мясоедов.

https://ria.ru/20211209/spam-1762858256.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, павел мясоедов