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Специалист предупредил, как за вами следят по номеру мобильного телефона
Специалист предупредил, как за вами следят по номеру мобильного телефона - РИА Новости, 20.12.2021
Специалист предупредил, как за вами следят по номеру мобильного телефона
По номеру мобильного телефона можно, как минимум, узнать месторасположение его владельца, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T02:12
2021-12-20T02:12
2021-12-20T02:12
общество
технологии
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павел мясоедов
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. По номеру мобильного телефона можно, как минимум, узнать месторасположение его владельца, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, сотовые операторы с помощью технологий пеленгации могут определить точную локацию абонента. Специалист успокаивает, что технологии, с одной стороны, безобидны и нужны для того, чтобы своевременно информировать клиентов, например, о погодных условиях при смене регионов."Тем не менее, практически у всех провайдеров связи есть так называемый Location-based service (LBS)-сервис, позволяющий отслеживать абонента на добровольных началах. По запросу его можно подключить и передавать координаты определённому кругу лиц. Для подключения требуется доступ к телефонной трубке буквально на пару минут, после чего посредством смс-сообщения происходит активация услуги. Этим нередко пользуются недоброжелатели или ревнивые друзья и родственники. По счастью, всегда можно связаться с оператором и отключить подобные сервисы", — подчеркивает Мясоедов.
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общество, технологии, россия, павел мясоедов
Специалист предупредил, как за вами следят по номеру мобильного телефона
Эксперт Мясоедов: технологии пеленгации позволяют узнать точную локацию абонента по номеру