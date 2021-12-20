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В Тюменской области изъяли крупную партию нелегального масла
В Тюменской области изъяли крупную партию нелегального масла - РИА Новости, 20.12.2021
В Тюменской области изъяли крупную партию нелегального масла
Тюменские таможенники задержали около 40 тонн сливочного масла, которые нелегально пытались ввезти через российско-казахстанскую границу в Татарстан и... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:50
2021-12-20T09:50
происшествия
тюменская область
новосибирская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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ТЮМЕНЬ, 20 дек — РИА Новости. Тюменские таможенники задержали около 40 тонн сливочного масла, которые нелегально пытались ввезти через российско-казахстанскую границу в Татарстан и Новосибирскую область, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.По ее данным, это крупнейшая партия молочной продукции c нарушением норм маркировки, выявленная таможенниками в Уральском федеральном округе в 2021 году.Информация о возможном нарушении норм законодательства поступила от Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Две груженые фуры были задержаны вблизи российско-казахстанской границы. В их грузовых отсеках таможенники обнаружили более тысячи мест крестьянского сладко-сливочного масла с нарушением маркировки Data Matrix - кодами. "Груз оказался не введенным в оборот на территории России и, соответственно, запрещенным к перемещению и продаже", — отмечается в сообщении.Сотрудники Управления Роспотребнадзора привлекли перевозчиков к административной ответственности по ст. 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Им грозят крупные штрафы.
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происшествия, тюменская область, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
09:50 20.12.2021
 
В Тюменской области изъяли крупную партию нелегального масла

Тюменская таможня изъяла крупную партию масла, которую везли в Россию из Казахстана

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы РФ
Сотрудник таможенной службы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ТЮМЕНЬ, 20 дек — РИА Новости. Тюменские таможенники задержали около 40 тонн сливочного масла, которые нелегально пытались ввезти через российско-казахстанскую границу в Татарстан и Новосибирскую область, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.
По ее данным, это крупнейшая партия молочной продукции c нарушением норм маркировки, выявленная таможенниками в Уральском федеральном округе в 2021 году.
"Почти 40 тонн нелегального сливочного масла выявили тюменские таможенники. Согласно товаросопроводительным документам, странами отправления товара указаны Казахстан и Киргизия. Пищевой продукт из сливок ждали покупатели в Татарстане и Новосибирской области", — говорится в сообщении пресс-службы таможни.
Информация о возможном нарушении норм законодательства поступила от Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Две груженые фуры были задержаны вблизи российско-казахстанской границы. В их грузовых отсеках таможенники обнаружили более тысячи мест крестьянского сладко-сливочного масла с нарушением маркировки Data Matrix - кодами. "Груз оказался не введенным в оборот на территории России и, соответственно, запрещенным к перемещению и продаже", — отмечается в сообщении.
Сотрудники Управления Роспотребнадзора привлекли перевозчиков к административной ответственности по ст. 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Им грозят крупные штрафы.
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