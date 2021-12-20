В Тюменской области изъяли крупную партию нелегального масла
Тюменская таможня изъяла крупную партию масла, которую везли в Россию из Казахстана
ТЮМЕНЬ, 20 дек — РИА Новости. Тюменские таможенники задержали около 40 тонн сливочного масла, которые нелегально пытались ввезти через российско-казахстанскую границу в Татарстан и Новосибирскую область, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.
По ее данным, это крупнейшая партия молочной продукции c нарушением норм маркировки, выявленная таможенниками в Уральском федеральном округе в 2021 году.
"Почти 40 тонн нелегального сливочного масла выявили тюменские таможенники. Согласно товаросопроводительным документам, странами отправления товара указаны Казахстан и Киргизия. Пищевой продукт из сливок ждали покупатели в Татарстане и Новосибирской области", — говорится в сообщении пресс-службы таможни.
Информация о возможном нарушении норм законодательства поступила от Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Две груженые фуры были задержаны вблизи российско-казахстанской границы. В их грузовых отсеках таможенники обнаружили более тысячи мест крестьянского сладко-сливочного масла с нарушением маркировки Data Matrix - кодами. "Груз оказался не введенным в оборот на территории России и, соответственно, запрещенным к перемещению и продаже", — отмечается в сообщении.
Сотрудники Управления Роспотребнадзора привлекли перевозчиков к административной ответственности по ст. 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Им грозят крупные штрафы.
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