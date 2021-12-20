https://ria.ru/20211220/tailand-1764533814.html
В Таиланде рассказали, что ждет туристов при выявлении у них коронавируса
В Таиланде рассказали, что ждет туристов при выявлении у них коронавируса - РИА Новости, 20.12.2021
В Таиланде рассказали, что ждет туристов при выявлении у них коронавируса
Власти Таиланда объяснили правила пребывания в стране для взрослых путешественников и детей, у которых обнаружат коронавирус по прилету, сообщает "Турпром". РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:34
2021-12-20T14:34
2021-12-20T14:34
туризм
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Власти Таиланда объяснили правила пребывания в стране для взрослых путешественников и детей, у которых обнаружат коронавирус по прилету, сообщает "Турпром".Сотрудник Центра туристической помощи Пхукета Павина Чейнавонг рассказала, что после посадки в международном аэропорту гости сдают образцы мазков на коронавирус. Затем их везут в забронированный ими карантинный отель, где путешественники ждут результатов. Обычно на выполнение тестов уходит от семи до восьми часов. Если анализ будет отрицательным, туристы из России и еще 62 стран могут свободно перемещаться. Привитые отдыхающие из других государств отправляются на семидневную изоляцию.Если тест окажется положительным, то те, у кого наблюдаются ярко выраженные симптомы инфекции, будут доставлены в клинику, которая по контракту оказывает медицинскую помощь.Если болезнь протекает легко или бессимптомно, то есть два варианта развития событий. В первом случае гостя все равно могут попросить проехать в клинику, во втором — ему может быть разрешено остаться в забронированной гостинице отбывать карантин.В случае, если инфекция выявлена у ребенка, и он слишком мал, чтобы оставаться без присмотра, или не в состоянии есть, пить и обслуживать себя самостоятельно, то родителю разрешат быть рядом. Мамам и папам взрослых детей, которые могут оставаться на какое-то время одни в номере гостиницы, будет предложено проживать отдельно, чтобы не заразиться.
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html
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дети, таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, отели, гостиницы, туризм, коронавирус covid-19
В Таиланде рассказали, что ждет туристов при выявлении у них коронавируса
Власти Таиланда объяснили правила для туристов при заражении коронавирусом во время отдыха
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Власти Таиланда объяснили правила пребывания в стране для взрослых путешественников и детей, у которых обнаружат коронавирус по прилету, сообщает
"Турпром".
Сотрудник Центра туристической помощи Пхукета Павина Чейнавонг рассказала, что после посадки в международном аэропорту гости сдают образцы мазков на коронавирус. Затем их везут в забронированный ими карантинный отель, где путешественники ждут результатов.
Обычно на выполнение тестов уходит от семи до восьми часов. Если анализ будет отрицательным, туристы из России и еще 62 стран могут свободно перемещаться. Привитые отдыхающие из других государств отправляются на семидневную изоляцию.
Если тест окажется положительным, то те, у кого наблюдаются ярко выраженные симптомы инфекции, будут доставлены в клинику, которая по контракту оказывает медицинскую помощь.
Если болезнь протекает легко или бессимптомно, то есть два варианта развития событий. В первом случае гостя все равно могут попросить проехать в клинику, во втором — ему может быть разрешено остаться в забронированной гостинице отбывать карантин.
В случае, если инфекция выявлена у ребенка, и он слишком мал, чтобы оставаться без присмотра, или не в состоянии есть, пить и обслуживать себя самостоятельно, то родителю разрешат быть рядом. Мамам и папам взрослых детей, которые могут оставаться на какое-то время одни в номере гостиницы, будет предложено проживать отдельно, чтобы не заразиться.