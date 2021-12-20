https://ria.ru/20211220/swift-1764559373.html
В ЦБ объяснили, почему отключение России от SWIFT невыгодно всем
В ЦБ объяснили, почему отключение России от SWIFT невыгодно всем - РИА Новости, 20.12.2021
В ЦБ объяснили, почему отключение России от SWIFT невыгодно всем
Международная межбанковская система SWIFT не делала никаких заявлений по поводу возможного исключения России из своих рядов, и такой сценарий был бы в принципе... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:13
2021-12-20T15:13
2021-12-20T15:13
экономика
центральный банк рф (цб рф)
swift
ольга скоробогатова
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Международная межбанковская система SWIFT не делала никаких заявлений по поводу возможного исключения России из своих рядов, и такой сценарий был бы в принципе невыгоден всем участникам этой системы, заявила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова."SWIFT - это кооператив, там участвуют больше 100 стран, никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в части России на данный момент нет. Мы надеемся, что это и не случится, потому что это не выгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, который ведут наши страны", - сказала она, отвечая на вопрос, какова вероятность отключения России от SWIFT в качестве одного из вариантов жестких санкций против нашей страны.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.
https://ria.ru/20210428/swift-1730248113.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), swift, ольга скоробогатова, россия
В ЦБ объяснили, почему отключение России от SWIFT невыгодно всем
Зампред ЦБ Скоробогатова: SWIFT не делал никаких заявлений по России