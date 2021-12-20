https://ria.ru/20211220/swift-1764559373.html

В ЦБ объяснили, почему отключение России от SWIFT невыгодно всем

В ЦБ объяснили, почему отключение России от SWIFT невыгодно всем - РИА Новости, 20.12.2021

В ЦБ объяснили, почему отключение России от SWIFT невыгодно всем

Международная межбанковская система SWIFT не делала никаких заявлений по поводу возможного исключения России из своих рядов, и такой сценарий был бы в принципе... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:13

2021-12-20T15:13

2021-12-20T15:13

экономика

центральный банк рф (цб рф)

swift

ольга скоробогатова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_0:34:3099:1777_1920x0_80_0_0_a7d2988f31b3fffcc53cc0b74e98d1f6.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Международная межбанковская система SWIFT не делала никаких заявлений по поводу возможного исключения России из своих рядов, и такой сценарий был бы в принципе невыгоден всем участникам этой системы, заявила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова."SWIFT - это кооператив, там участвуют больше 100 стран, никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в части России на данный момент нет. Мы надеемся, что это и не случится, потому что это не выгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, который ведут наши страны", - сказала она, отвечая на вопрос, какова вероятность отключения России от SWIFT в качестве одного из вариантов жестких санкций против нашей страны.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.

https://ria.ru/20210428/swift-1730248113.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), swift, ольга скоробогатова, россия