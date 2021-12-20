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В Челябинске экс-сотрудницу банка осудили за мошенничество
В Челябинске экс-сотрудницу банка осудили за мошенничество - РИА Новости, 20.12.2021
В Челябинске экс-сотрудницу банка осудили за мошенничество
Суд в Челябинске назначил наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима бывшей сотруднице коммерческого банка, которая, подделав... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:12
2021-12-20T17:12
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 дек – РИА Новости. Суд в Челябинске назначил наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима бывшей сотруднице коммерческого банка, которая, подделав подписи клиентов, похитила у них около 4 миллионов рублей с банковских счетов, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, с мая 2019 года по май 2020 года подсудимая, будучи старшим операционистом-кассиром коммерческого банка, похитила денежные средства с банковских счетов граждан. Она путем подделки подписей вкладчиков открыла на их имя новые банковские счета, куда перечислила денежные средства и потом похитила. Размер причиненного ущерба 7 вкладчикам составил около 4 миллионов рублей.Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), уточняется в сообщении.Подсудимой частично возмещен причиненный ущерб в размере более 190 тысяч рублей, на оставшуюся сумму ущерба судом удовлетворены исковые требования банка, добавляется в сообщении. Приговор пока не вступил в законную силу.
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происшествия, челябинск, россия
17:12 20.12.2021
 
В Челябинске экс-сотрудницу банка осудили за мошенничество

Экс-сотрудницу банка осудили в Челябинске за хищение около четырех миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 дек – РИА Новости. Суд в Челябинске назначил наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима бывшей сотруднице коммерческого банка, которая, подделав подписи клиентов, похитила у них около 4 миллионов рублей с банковских счетов, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, с мая 2019 года по май 2020 года подсудимая, будучи старшим операционистом-кассиром коммерческого банка, похитила денежные средства с банковских счетов граждан. Она путем подделки подписей вкладчиков открыла на их имя новые банковские счета, куда перечислила денежные средства и потом похитила. Размер причиненного ущерба 7 вкладчикам составил около 4 миллионов рублей.
"Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы… Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), уточняется в сообщении.
Подсудимой частично возмещен причиненный ущерб в размере более 190 тысяч рублей, на оставшуюся сумму ущерба судом удовлетворены исковые требования банка, добавляется в сообщении. Приговор пока не вступил в законную силу.
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