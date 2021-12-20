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В Челябинске экс-сотрудницу банка осудили за мошенничество

В Челябинске экс-сотрудницу банка осудили за мошенничество - РИА Новости, 20.12.2021

В Челябинске экс-сотрудницу банка осудили за мошенничество

Суд в Челябинске назначил наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима бывшей сотруднице коммерческого банка, которая, подделав... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:12

2021-12-20T17:12

2021-12-20T17:12

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 дек – РИА Новости. Суд в Челябинске назначил наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима бывшей сотруднице коммерческого банка, которая, подделав подписи клиентов, похитила у них около 4 миллионов рублей с банковских счетов, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, с мая 2019 года по май 2020 года подсудимая, будучи старшим операционистом-кассиром коммерческого банка, похитила денежные средства с банковских счетов граждан. Она путем подделки подписей вкладчиков открыла на их имя новые банковские счета, куда перечислила денежные средства и потом похитила. Размер причиненного ущерба 7 вкладчикам составил около 4 миллионов рублей.Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), уточняется в сообщении.Подсудимой частично возмещен причиненный ущерб в размере более 190 тысяч рублей, на оставшуюся сумму ущерба судом удовлетворены исковые требования банка, добавляется в сообщении. Приговор пока не вступил в законную силу.

https://realty.ria.ru/20211217/khischenie-1764159380.html

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происшествия, челябинск, россия