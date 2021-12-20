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Жителю Саранска дали 14 лет колонии за изнасилование падчерицы
Жителю Саранска дали 14 лет колонии за изнасилование падчерицы - РИА Новости, 20.12.2021
Жителю Саранска дали 14 лет колонии за изнасилование падчерицы
Житель Саранска, дважды изнасиловавший 14-летнюю дочь сожительницы, осужден на 14 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:33
2021-12-20T16:33
2021-12-20T16:33
происшествия
саранск
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россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Житель Саранска, дважды изнасиловавший 14-летнюю дочь сожительницы, осужден на 14 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года 36-летний мужчина дважды совершил преступление, посягающее на половую неприкосновенность, в отношении 14-летней дочери своей сожительницы. В ходе следствия и в судебных заседаниях мужчина рассказывал, что девочку он не насиловал и в половую связь вступал по обоюдному согласию, однако проведенным комплексом следственных действий установлен насильственный характер произошедшего."Мужчина признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, саранск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Жителю Саранска дали 14 лет колонии за изнасилование падчерицы
Жителя Саранска, изнасиловавшего падчерицу, приговорили к 14 годам колонии строгого режима