https://ria.ru/20211220/sud-1764560425.html

Бывшего и.о. главы Рязани осудили на пять лет за растрату

Бывшего и.о. главы Рязани осудили на пять лет за растрату - РИА Новости, 20.12.2021

Бывшего и.о. главы Рязани осудили на пять лет за растрату

Бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова приговорили к пяти годам колонии по делу о несуществующей детской площадке,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:19

2021-12-20T15:19

2021-12-20T15:32

происшествия

рязань

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игорь коваль

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РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова приговорили к пяти годам колонии по делу о несуществующей детской площадке, сообщается на сайте Следственного комитета России.Ранее сообщалось, что в 2019 году одна из участниц форума ОНФ рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что власти Рязани на бумаге "приняли" в местном парке канатный городок и детскую площадку, но на деле их там нет. Мэрия утверждала, что объекты перенесли в другие места.Следствие также установило, что в 2018 году был заключен муниципальный контракт на строительство спортплощадки. По версии СК, экс-начальник городского управления ЖКХ Игорь Ковалев по указанию бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Карабасова подписал акт приема-передачи, за счет этого директор ООО "Уютный двор62" Михаил Пузанов получил 4,5 миллиона рублей из бюджета, причем на момент подписания акта работы по установке выполнены не были. По данным СК, они признаны виновными в "растрате бюджетных средств"."Приговором суда Карабасову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободны с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Добавляется, что Ковалева приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей, а Пузанов получил два года и девять месяцев, а также штраф в размере 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211207/rastrata-1762497499.html

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происшествия, рязань, следственный комитет россии (ск рф), общероссийский народный фронт, жкх, россия, игорь коваль