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Депутата Рязанской гордумы осудили за мошенничество
Депутата Рязанской гордумы осудили за мошенничество - РИА Новости, 20.12.2021
Депутата Рязанской гордумы осудили за мошенничество
Советский районный суд Рязани признал депутата городской думы Инну Орешину виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:57
2021-12-20T14:01
происшествия
рязань
советский
рязанская городская дума
россия
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РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Советский районный суд Рязани признал депутата городской думы Инну Орешину виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, сообщил суд."Двадцатого декабря 2021 года в Советском районном суде города Рязани вынесен приговор по уголовному делу в отношении О., депутата Рязанской городской думы, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Как установлено судом, депутат в период с 9 января 2019 по 9 октября 2020 года "путем предоставления заведомо ложных сведений о необходимости компенсации ей расходов в связи с осуществлением депутатской деятельности" получила из бюджета 1 миллион 260 тысяч рублей."Учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления... личность виновной, её отношение к содеянному, смягчающие обстоятельства, приговором суда О. признана виновной ... и ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - отмечается в сообщении.По данным Советского райсуда Рязани, слушания дела против Инны Орешиной начались в июне. В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.
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происшествия, рязань, советский , рязанская городская дума, россия
13:57 20.12.2021 (обновлено: 14:01 20.12.2021)
 
Депутата Рязанской гордумы осудили за мошенничество

Депутат Рязанской гордумы Орешина получила условный срок за мошенничество

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Советский районный суд Рязани признал депутата городской думы Инну Орешину виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, сообщил суд.
"Двадцатого декабря 2021 года в Советском районном суде города Рязани вынесен приговор по уголовному делу в отношении О., депутата Рязанской городской думы, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Как установлено судом, депутат в период с 9 января 2019 по 9 октября 2020 года "путем предоставления заведомо ложных сведений о необходимости компенсации ей расходов в связи с осуществлением депутатской деятельности" получила из бюджета 1 миллион 260 тысяч рублей.
"Учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления... личность виновной, её отношение к содеянному, смягчающие обстоятельства, приговором суда О. признана виновной ... и ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - отмечается в сообщении.
По данным Советского райсуда Рязани, слушания дела против Инны Орешиной начались в июне. В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.
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