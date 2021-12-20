https://ria.ru/20211220/sud-1764541735.html

Депутата Рязанской гордумы осудили за мошенничество

Депутата Рязанской гордумы осудили за мошенничество - РИА Новости, 20.12.2021

Депутата Рязанской гордумы осудили за мошенничество

Советский районный суд Рязани признал депутата городской думы Инну Орешину виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:57

2021-12-20T13:57

2021-12-20T14:01

происшествия

рязань

советский

рязанская городская дума

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_671ad4cdc2f9497bb631df758b349ec0.jpg

РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Советский районный суд Рязани признал депутата городской думы Инну Орешину виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, сообщил суд."Двадцатого декабря 2021 года в Советском районном суде города Рязани вынесен приговор по уголовному делу в отношении О., депутата Рязанской городской думы, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Как установлено судом, депутат в период с 9 января 2019 по 9 октября 2020 года "путем предоставления заведомо ложных сведений о необходимости компенсации ей расходов в связи с осуществлением депутатской деятельности" получила из бюджета 1 миллион 260 тысяч рублей."Учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления... личность виновной, её отношение к содеянному, смягчающие обстоятельства, приговором суда О. признана виновной ... и ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - отмечается в сообщении.По данным Советского райсуда Рязани, слушания дела против Инны Орешиной начались в июне. В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20211218/moshenniki-1764356445.html

рязань

советский

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязань, советский , рязанская городская дума, россия