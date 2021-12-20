https://ria.ru/20211220/sud-1764541578.html
Осужденная за шпионаж Цуркан обратилась в Конституционный суд
Осужденная за шпионаж Цуркан обратилась в Конституционный суд - РИА Новости, 20.12.2021
Осужденная за шпионаж Цуркан обратилась в Конституционный суд
Осуждённая за шпионаж экс-член правления "Интер РАО" Карина Цуркан обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на нормы, позволяющие осудить человека на... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:56
2021-12-20T13:56
2021-12-20T13:56
украина
конституционный суд рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
анна ставицкая
карина цуркан
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Осуждённая за шпионаж экс-член правления "Интер РАО" Карина Цуркан обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на нормы, позволяющие осудить человека на основании данных от неназванного источника, сообщила РИА Новости ее адвокат Анна Ставицкая.В жалобе, которая есть в распоряжении РИА Новости, указано, что Цуркан была осуждена на основании копий документов, полученных сотрудником разведывательного подразделения ФСБ от негласного источника, находящегося в иностранном государстве, а также на основании свидетельских показаний этого сотрудника, который отказался назвать источник и иные обстоятельства получения им этих документов. Она просит признать не соответствующими Конституции ряд норм УПК и закона "Об оперативно-розыскной деятельности", которые допускают такую ситуацию."Эти законоположения по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, во-первых, влекут отказ в признании недопустимым доказательством по уголовному делу показаний свидетеля, который не может указать конкретные, фактические данные об источнике своей осведомлённости из-за запрета на разглашение сведений об источниках, силах, средствах, методах, планах, результатах и участниках оперативно-розыскной деятельности", - сказано в жалобе.Также, отмечается там, они не позволяют оспорить документы, источник происхождения которых не может быть проверен."Оспариваемые законоположения нарушают конституционное право заявительницы на государственную, в том числе судебную, защиту её прав и свобод, презумпцию её невиновности и конституционный запрет на использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона", - подчеркивается в жалобе.В конце декабря 2020 года Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 миллионов рублей. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в июне признал приговор законным, как и Верховный суд РФ в октябре. Сейчас она отбывает наказание в алтайской колонии.Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или быть использовано против безопасности РФ, а за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.
https://ria.ru/20211014/sud-1754588198.html
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украина, конституционный суд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), анна ставицкая, карина цуркан, россия
Осужденная за шпионаж Цуркан обратилась в Конституционный суд
Осужденная за шпионаж Цуркан обратилась в Конституционный суд с жалобой на ряд норм УПК
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Осуждённая за шпионаж экс-член правления "Интер РАО" Карина Цуркан
обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на нормы, позволяющие осудить человека на основании данных от неназванного источника, сообщила РИА Новости ее адвокат Анна Ставицкая
.
В жалобе, которая есть в распоряжении РИА Новости, указано, что Цуркан была осуждена на основании копий документов, полученных сотрудником разведывательного подразделения ФСБ
от негласного источника, находящегося в иностранном государстве, а также на основании свидетельских показаний этого сотрудника, который отказался назвать источник и иные обстоятельства получения им этих документов. Она просит признать не соответствующими Конституции ряд норм УПК и закона "Об оперативно-розыскной деятельности", которые допускают такую ситуацию.
"Эти законоположения по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, во-первых, влекут отказ в признании недопустимым доказательством по уголовному делу показаний свидетеля, который не может указать конкретные, фактические данные об источнике своей осведомлённости из-за запрета на разглашение сведений об источниках, силах, средствах, методах, планах, результатах и участниках оперативно-розыскной деятельности", - сказано в жалобе.
Также, отмечается там, они не позволяют оспорить документы, источник происхождения которых не может быть проверен.
"Оспариваемые законоположения нарушают конституционное право заявительницы на государственную, в том числе судебную, защиту её прав и свобод, презумпцию её невиновности и конституционный запрет на использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона", - подчеркивается в жалобе.
В конце декабря 2020 года Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 миллионов рублей. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в июне признал приговор законным, как и Верховный суд РФ в октябре. Сейчас она отбывает наказание в алтайской колонии.
Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины
, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.
Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России
с иностранными государствами и международными организациями или быть использовано против безопасности РФ, а за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.