Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/sud-1764500746.html
В Минске началось судебное заседание по делу россиянина Дудникова
В Минске началось судебное заседание по делу россиянина Дудникова - РИА Новости, 20.12.2021
В Минске началось судебное заседание по делу россиянина Дудникова
Первое судебное заседание по уголовному делу против гражданина России Егора Дудникова началось в понедельник в Минском городском суде, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:26
2021-12-20T10:58
в мире
белоруссия
минск
здоровье - общество
telegram (приложение)
россия
егор дудников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734943793_0:80:1209:760_1920x0_80_0_0_20515c967e675c9aa3169f0403a84143.jpg
МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Первое судебное заседание по уголовному делу против гражданина России Егора Дудникова началось в понедельник в Минском городском суде, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего Дудникова, обвиненного по статьям о разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии. Генпрокуратура Белоруссии в свою очередь сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении Дудникова. Россиянину может грозить до 12 лет лишения свободы. Он был задержан в мае в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года."Судебное заседание началось", - сказал представитель суда. Sputnik Беларусь передает, что по ходатайству прокурора процесс пройдет в закрытом режиме."Суд над Дудниковым сделали закрытым, на этом настаивала прокурор. Сам обвиняемый и его защитник не подержали позицию государственного обвинителя", - говорится в сообщении.Как пишет Sputnik, Дудников и его адвокат заявили, что доверяют суду, и на момент начала судебного следствия у них не было ходатайств."Ходатайство заявила государственный обвинитель. Она попросила рассматривать уголовное дело в закрытом судебном заседании. Прокурор свое ходатайство пояснила тем, что дело Дудникова выделено в отдельное производство из другого уголовного дела, по которому еще идет следствие и проходят ряд обвиняемых. В отношении фигурантов этого дела применены меры дополнительной защиты. Прокурор отметила, что в целях неразглашения тайны следствия просит сделать суд закрытым", - добавляет агентство.Посовещавшись на месте, суд удовлетворил ходатайство. Решение суда будет оглашено в открытом формате.По данным следствия, россиянин "умышленно совершал действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским". По версии следствия, Дудников озвучил и распространил не менее 55 аудиозаписей, содержание которых подпадает под вышеупомянутые статьи. Согласно доказательствам, полученным следователями, с помощью Telegram-чата Дудников совершал действия, "направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".
https://ria.ru/20211208/ekstraditsiya-1762716098.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734943793_107:95:1102:841_1920x0_80_0_0_5fc495fc5578e6f0f3f3b5e1d4ebfd1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, здоровье - общество, telegram (приложение), россия, егор дудников
10:26 20.12.2021 (обновлено: 10:58 20.12.2021)
 
В Минске началось судебное заседание по делу россиянина Дудникова

В Минском городском суде началось рассмотрение дела россиянина Дудникова об экстремизме

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание Минского городского суда, где проходит заседание суда по делу россиянки Софии Сапеги
Здание Минского городского суда, где проходит заседание суда по делу россиянки Софии Сапеги - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Первое судебное заседание по уголовному делу против гражданина России Егора Дудникова началось в понедельник в Минском городском суде, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего Дудникова, обвиненного по статьям о разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии. Генпрокуратура Белоруссии в свою очередь сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении Дудникова. Россиянину может грозить до 12 лет лишения свободы. Он был задержан в мае в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года.
"Судебное заседание началось", - сказал представитель суда. Sputnik Беларусь передает, что по ходатайству прокурора процесс пройдет в закрытом режиме.
"Суд над Дудниковым сделали закрытым, на этом настаивала прокурор. Сам обвиняемый и его защитник не подержали позицию государственного обвинителя", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 11:43Протесты в Белоруссии
Минск попросил выдать администратора экстремистских Telegram-каналов
Как пишет Sputnik, Дудников и его адвокат заявили, что доверяют суду, и на момент начала судебного следствия у них не было ходатайств.
"Ходатайство заявила государственный обвинитель. Она попросила рассматривать уголовное дело в закрытом судебном заседании. Прокурор свое ходатайство пояснила тем, что дело Дудникова выделено в отдельное производство из другого уголовного дела, по которому еще идет следствие и проходят ряд обвиняемых. В отношении фигурантов этого дела применены меры дополнительной защиты. Прокурор отметила, что в целях неразглашения тайны следствия просит сделать суд закрытым", - добавляет агентство.
Посовещавшись на месте, суд удовлетворил ходатайство. Решение суда будет оглашено в открытом формате.
По данным следствия, россиянин "умышленно совершал действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским". По версии следствия, Дудников озвучил и распространил не менее 55 аудиозаписей, содержание которых подпадает под вышеупомянутые статьи. Согласно доказательствам, полученным следователями, с помощью Telegram-чата Дудников совершал действия, "направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".
 
В миреБелоруссияМинскЗдоровье - ОбществоTelegram (приложение)РоссияЕгор Дудников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко
02:20"Вызывает рак": популярный в России продукт назвали смертельно опасным
02:12Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
02:10Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
02:08Премьер Украины оценил запасы газа в стране
02:03"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
Лента новостейМолния
"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко"Вызывает рак": популярный в России продукт назвали смертельно опаснымФинансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубляАналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валютеПремьер Украины оценил запасы газа в стране"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в СШАНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила Украину