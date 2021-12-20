https://ria.ru/20211220/sud-1764500746.html
В Минске началось судебное заседание по делу россиянина Дудникова
В Минске началось судебное заседание по делу россиянина Дудникова - РИА Новости, 20.12.2021
В Минске началось судебное заседание по делу россиянина Дудникова
Первое судебное заседание по уголовному делу против гражданина России Егора Дудникова началось в понедельник в Минском городском суде, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:26
2021-12-20T10:26
2021-12-20T10:58
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МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Первое судебное заседание по уголовному делу против гражданина России Егора Дудникова началось в понедельник в Минском городском суде, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего Дудникова, обвиненного по статьям о разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии. Генпрокуратура Белоруссии в свою очередь сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении Дудникова. Россиянину может грозить до 12 лет лишения свободы. Он был задержан в мае в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года."Судебное заседание началось", - сказал представитель суда. Sputnik Беларусь передает, что по ходатайству прокурора процесс пройдет в закрытом режиме."Суд над Дудниковым сделали закрытым, на этом настаивала прокурор. Сам обвиняемый и его защитник не подержали позицию государственного обвинителя", - говорится в сообщении.Как пишет Sputnik, Дудников и его адвокат заявили, что доверяют суду, и на момент начала судебного следствия у них не было ходатайств."Ходатайство заявила государственный обвинитель. Она попросила рассматривать уголовное дело в закрытом судебном заседании. Прокурор свое ходатайство пояснила тем, что дело Дудникова выделено в отдельное производство из другого уголовного дела, по которому еще идет следствие и проходят ряд обвиняемых. В отношении фигурантов этого дела применены меры дополнительной защиты. Прокурор отметила, что в целях неразглашения тайны следствия просит сделать суд закрытым", - добавляет агентство.Посовещавшись на месте, суд удовлетворил ходатайство. Решение суда будет оглашено в открытом формате.По данным следствия, россиянин "умышленно совершал действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским". По версии следствия, Дудников озвучил и распространил не менее 55 аудиозаписей, содержание которых подпадает под вышеупомянутые статьи. Согласно доказательствам, полученным следователями, с помощью Telegram-чата Дудников совершал действия, "направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".
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в мире, белоруссия, минск, здоровье - общество, telegram (приложение), россия, егор дудников
10:26 20.12.2021 (обновлено: 10:58 20.12.2021)
В Минске началось судебное заседание по делу россиянина Дудникова
В Минском городском суде началось рассмотрение дела россиянина Дудникова об экстремизме
МИНСК, 20 дек - РИА Новости.
Первое судебное заседание по уголовному делу против гражданина России Егора Дудникова
началось в понедельник в Минском городском суде, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее Следственный комитет Белоруссии
завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего Дудникова, обвиненного по статьям о разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии. Генпрокуратура
Белоруссии в свою очередь сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении Дудникова. Россиянину может грозить до 12 лет лишения свободы. Он был задержан в мае в Минске
, куда переехал жить из РФ
осенью 2019 года.
"Судебное заседание началось", - сказал представитель суда. Sputnik Беларусь передает, что по ходатайству прокурора процесс пройдет в закрытом режиме.
"Суд над Дудниковым сделали закрытым, на этом настаивала прокурор. Сам обвиняемый и его защитник не подержали позицию государственного обвинителя", - говорится в сообщении.
Как пишет Sputnik, Дудников и его адвокат заявили, что доверяют суду, и на момент начала судебного следствия у них не было ходатайств.
"Ходатайство заявила государственный обвинитель. Она попросила рассматривать уголовное дело в закрытом судебном заседании. Прокурор свое ходатайство пояснила тем, что дело Дудникова выделено в отдельное производство из другого уголовного дела, по которому еще идет следствие и проходят ряд обвиняемых. В отношении фигурантов этого дела применены меры дополнительной защиты. Прокурор отметила, что в целях неразглашения тайны следствия просит сделать суд закрытым", - добавляет агентство.
Посовещавшись на месте, суд удовлетворил ходатайство. Решение суда будет оглашено в открытом формате.
По данным следствия, россиянин "умышленно совершал действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с января 2021 года посредством Telegram
-чата, признанного экстремистским". По версии следствия, Дудников озвучил и распространил не менее 55 аудиозаписей, содержание которых подпадает под вышеупомянутые статьи. Согласно доказательствам, полученным следователями, с помощью Telegram-чата Дудников совершал действия, "направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".