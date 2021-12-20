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В Кемерово установили вину экс-главы госстройнадзора по делу "Зимней вишни"
В Кемерово установили вину экс-главы госстройнадзора по делу "Зимней вишни" - РИА Новости, 20.12.2021
В Кемерово установили вину экс-главы госстройнадзора по делу "Зимней вишни"
Центральный районный суд в Кемерово установил вину экс-начальника госстройнадзора Танзили Комковой, проходящей обвиняемой по третьему делу о пожаре в ТЦ "Зимняя РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T07:47
2021-12-20T07:47
происшествия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровский областной суд
пожар в торговом центре в кемерово
александр мамонтов
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КЕМЕРОВО, 20 дек – РИА Новости. Центральный районный суд в Кемерово установил вину экс-начальника госстройнадзора Танзили Комковой, проходящей обвиняемой по третьему делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Оглашение приговора по третьему делу о пожаре проходит в здании Кемеровского областного суда.По данным следствия, в 2013-2014 годах Комкова вместе с сыном Эдуардом и директором ООО "ИСК "Ресурс" Никитой Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (здание, где расположился ТЦ, принадлежало именно этой фабрике). Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. Когда позже нарушения при реконструкции здания повторно вскрылись в ходе инспекции, Комкова и ее подчиненная Светлана Шенгерей тоже закрыли на них глаза. По данным следствия, Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила. После этого здание ТЦ было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры.Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово. Это, помимо вышеуказанного, дело собственника ТЦ Вячеслава Вишневского (обвиняется в даче взятки должностному лицу) и дело экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева (обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество").
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происшествия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), кемеровский областной суд, пожар в торговом центре в кемерово, александр мамонтов
07:47 20.12.2021
 
В Кемерово установили вину экс-главы госстройнадзора по делу "Зимней вишни"

Суд в Кемерово установил вину экс-начальника госстройнадзора Комковой по "Зимней вишни"

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкНа заседании Кемеровского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой
На заседании Кемеровского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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КЕМЕРОВО, 20 дек – РИА Новости. Центральный районный суд в Кемерово установил вину экс-начальника госстройнадзора Танзили Комковой, проходящей обвиняемой по третьему делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В особо крупном размере Комкова совершила злоупотребление должностными полномочиями", – сказала судья.
Оглашение приговора по третьему делу о пожаре проходит в здании Кемеровского областного суда.
По данным следствия, в 2013-2014 годах Комкова вместе с сыном Эдуардом и директором ООО "ИСК "Ресурс" Никитой Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (здание, где расположился ТЦ, принадлежало именно этой фабрике). Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. Когда позже нарушения при реконструкции здания повторно вскрылись в ходе инспекции, Комкова и ее подчиненная Светлана Шенгерей тоже закрыли на них глаза. По данным следствия, Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила. После этого здание ТЦ было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.
Технический директор комбината ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Георгий Соболев и пожарный Сергей Генин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня 25 марта 2018 года. 16 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 18:02
МЧС оспорило обвинительный приговор пожарным по делу "Зимней вишни"
Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры.
Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово. Это, помимо вышеуказанного, дело собственника ТЦ Вячеслава Вишневского (обвиняется в даче взятки должностному лицу) и дело экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева (обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество").
Вынесение приговоров по делу о пожаре в Зимней вишне - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 12:12
Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровский областной судПожар в торговом центре в КемеровоАлександр Мамонтов
 
 
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