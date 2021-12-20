https://ria.ru/20211220/strany-1764528597.html

Названы самые опасные для туристов страны в мире

Названы самые опасные для туристов страны в мире - РИА Новости, 20.12.2021

Названы самые опасные для туристов страны в мире

Эксперты составили рейтинг самых опасных и самых безопасных стран мира для туристов на 2022 год, сообщает "Турпром". РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:38

2021-12-20T13:38

2021-12-20T13:38

туризм

норвегия

сирия

швейцария

ирак

финляндия

ливия

дания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762994806_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_07a37ba782313c47bf2c2b436002a65d.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых опасных и самых безопасных стран мира для туристов на 2022 год, сообщает "Турпром".Лидер по "экстремальному риску" — Афганистан, где зафиксирован "минимальный государственный контроль и правопорядок". В топ-5, по версии компании International SOS, также попали Сирия, Ливия, Центрально-Африканская республика и Ирак.Уточняется, что при составлении рейтинга учитывались пандемийные риски, состояние здравоохранения, политическая ситуация, социальные волнения и мелкий криминал в стране.Что касается наиболее благоприятных для путешествий направлений, в список, в основном, вошли государства Скандинавии. Самой безопасной названа Норвегия, далее следуют Финляндия, Швейцария, Дания и Люксембург."Прогнозы рисков на 2022 год включают длительные проблемы с коронавирусом и психическим здоровьем, — отметил доктор Нил Неридж, медицинский директор группы компаний International SOS. — Однако также ожидается возобновлении деятельности, нарушенной пандемией, в том числе и туризма. Стабилизироваться ситуация начнёт к 2023 году".

https://ria.ru/20211216/oteli-1763804133.html

норвегия

сирия

швейцария

ирак

финляндия

ливия

дания

афганистан

великобритания

люксембург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

норвегия, сирия, швейцария, ирак, финляндия, ливия, дания, афганистан, великобритания, новости - туризм, туристы, туризм, рейтинг, люксембург, куда поехать