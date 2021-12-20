https://ria.ru/20211220/strany-1764528597.html
Названы самые опасные для туристов страны в мире
Названы самые опасные для туристов страны в мире - РИА Новости, 20.12.2021
Названы самые опасные для туристов страны в мире
Эксперты составили рейтинг самых опасных и самых безопасных стран мира для туристов на 2022 год, сообщает "Турпром". РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:38
2021-12-20T13:38
2021-12-20T13:38
туризм
норвегия
сирия
швейцария
ирак
финляндия
ливия
дания
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых опасных и самых безопасных стран мира для туристов на 2022 год, сообщает "Турпром".Лидер по "экстремальному риску" — Афганистан, где зафиксирован "минимальный государственный контроль и правопорядок". В топ-5, по версии компании International SOS, также попали Сирия, Ливия, Центрально-Африканская республика и Ирак.Уточняется, что при составлении рейтинга учитывались пандемийные риски, состояние здравоохранения, политическая ситуация, социальные волнения и мелкий криминал в стране.Что касается наиболее благоприятных для путешествий направлений, в список, в основном, вошли государства Скандинавии. Самой безопасной названа Норвегия, далее следуют Финляндия, Швейцария, Дания и Люксембург."Прогнозы рисков на 2022 год включают длительные проблемы с коронавирусом и психическим здоровьем, — отметил доктор Нил Неридж, медицинский директор группы компаний International SOS. — Однако также ожидается возобновлении деятельности, нарушенной пандемией, в том числе и туризма. Стабилизироваться ситуация начнёт к 2023 году".
https://ria.ru/20211216/oteli-1763804133.html
норвегия
сирия
швейцария
ирак
финляндия
ливия
дания
афганистан
великобритания
люксембург
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норвегия, сирия, швейцария, ирак, финляндия, ливия, дания, афганистан, великобритания, новости - туризм, туристы, туризм, рейтинг, люксембург, куда поехать
Названы самые опасные для туристов страны в мире
Аналитики рассказали, в какие страны туристам лучше не ездить в 2022 году
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Эксперты составили рейтинг самых опасных и самых безопасных стран мира для туристов на 2022 год, сообщает
"Турпром".
Лидер по "экстремальному риску" — Афганистан, где зафиксирован "минимальный государственный контроль и правопорядок". В топ-5, по версии компании International SOS, также попали Сирия, Ливия, Центрально-Африканская республика и Ирак.
Уточняется, что при составлении рейтинга учитывались пандемийные риски, состояние здравоохранения, политическая ситуация, социальные волнения и мелкий криминал в стране.
Что касается наиболее благоприятных для путешествий направлений, в список, в основном, вошли государства Скандинавии. Самой безопасной названа Норвегия, далее следуют Финляндия, Швейцария, Дания и Люксембург.
"Прогнозы рисков на 2022 год включают длительные проблемы с коронавирусом и психическим здоровьем, — отметил доктор Нил Неридж, медицинский директор группы компаний International SOS. — Однако также ожидается возобновлении деятельности, нарушенной пандемией, в том числе и туризма. Стабилизироваться ситуация начнёт к 2023 году".