Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/stavka-1764533520.html
ЦБ предложил привязать проценты на остаток по карте "Мир" к ключевой ставке
ЦБ предложил привязать проценты на остаток по карте "Мир" к ключевой ставке - РИА Новости, 20.12.2021
ЦБ предложил привязать проценты на остаток по карте "Мир" к ключевой ставке
Банк России предлагает начислять гражданам с низкими доходами проценты на остаток по карте "Мир" чуть ниже ключевой ставки, а снятие наличных и переводы до 15... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:20
2021-12-20T14:22
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
владимир чистюхин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150561/26/1505612648_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_e99084c4123d5471fdff58f6da0c4f8d.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Банк России предлагает начислять гражданам с низкими доходами проценты на остаток по карте "Мир" чуть ниже ключевой ставки, а снятие наличных и переводы до 15 тысяч рублей в месяц сделать бесплатными, заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин.Сейчас ставка по текущим счетам, как правило, не превышает два-три процента, при этом часто при привязке к зарплатной карте она может составлять символические 0,01 процента или вовсе ноль."Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте "Мир". В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц", — сказал Чистюхин, выступая в Госдуме.Он добавил, что продукт также подразумевает защиту суммы остатка от списания, однако не уточнил ее размер.Проблема списания денег со счетов граждан для погашения задолженности приобрела актуальность в этом году, когда россиянам стали приходить единовременные государственные выплаты. Президент Владимир Путин в сентябре поручил кабмину и ЦБ к 1 февраля внести изменения в законы для защиты этих средств.Банк России в конце ноября предложил создать специальный вклад для малообеспеченных людей, ставка по которому будет привязана к ключевой ставке или инфляции.
https://ria.ru/20211220/tsb-1764521856.html
https://ria.ru/20211211/vyplaty-1763260392.html
https://ria.ru/20211208/inflyatsiya-1762827047.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150561/26/1505612648_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_2f1648772067403464f851831397b23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, владимир чистюхин, россия
13:20 20.12.2021 (обновлено: 14:22 20.12.2021)
 
ЦБ предложил привязать проценты на остаток по карте "Мир" к ключевой ставке

Центробанк предложил привязать проценты на остаток по карте "Мир" к ключевой ставке

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Банк России предлагает начислять гражданам с низкими доходами проценты на остаток по карте "Мир" чуть ниже ключевой ставки, а снятие наличных и переводы до 15 тысяч рублей в месяц сделать бесплатными, заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин.
Сейчас ставка по текущим счетам, как правило, не превышает два-три процента, при этом часто при привязке к зарплатной карте она может составлять символические 0,01 процента или вовсе ноль.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
12:26
ЦБ предложил сделать кредитные каникулы постоянной мерой поддержки россиян
"Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте "Мир". В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц", — сказал Чистюхин, выступая в Госдуме.
Он добавил, что продукт также подразумевает защиту суммы остатка от списания, однако не уточнил ее размер.
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 12:11
Правительство выделило средства для выплат малоимущим семьям
Проблема списания денег со счетов граждан для погашения задолженности приобрела актуальность в этом году, когда россиянам стали приходить единовременные государственные выплаты. Президент Владимир Путин в сентябре поручил кабмину и ЦБ к 1 февраля внести изменения в законы для защиты этих средств.
Банк России в конце ноября предложил создать специальный вклад для малообеспеченных людей, ставка по которому будет привязана к ключевой ставке или инфляции.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 19:11
Решетников заявил, что инфляция в 2021 году превысит прогнозы ЦБ
 
ЭкономикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФВладимир ЧистюхинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко
02:20"Вызывает рак": популярный в России продукт назвали смертельно опасным
02:12Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
02:10Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
02:08Премьер Украины оценил запасы газа в стране
02:03"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
Лента новостейМолния
"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко"Вызывает рак": популярный в России продукт назвали смертельно опаснымФинансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубляАналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валютеПремьер Украины оценил запасы газа в стране"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в СШАНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила Украину