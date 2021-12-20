13:20 20.12.2021 (обновлено: 14:22 20.12.2021)
ЦБ предложил привязать проценты на остаток по карте "Мир" к ключевой ставке
Центробанк предложил привязать проценты на остаток по карте "Мир" к ключевой ставке
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Банк России предлагает начислять гражданам с низкими доходами проценты на остаток по карте "Мир" чуть ниже ключевой ставки, а снятие наличных и переводы до 15 тысяч рублей в месяц сделать бесплатными, заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин.
Сейчас ставка по текущим счетам, как правило, не превышает два-три процента, при этом часто при привязке к зарплатной карте она может составлять символические 0,01 процента или вовсе ноль.
"Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте "Мир". В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц", — сказал Чистюхин, выступая в Госдуме.
Он добавил, что продукт также подразумевает защиту суммы остатка от списания, однако не уточнил ее размер.
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Проблема списания денег со счетов граждан для погашения задолженности приобрела актуальность в этом году, когда россиянам стали приходить единовременные государственные выплаты. Президент Владимир Путин в сентябре поручил кабмину и ЦБ к 1 февраля внести изменения в законы для защиты этих средств.
Банк России в конце ноября предложил создать специальный вклад для малообеспеченных людей, ставка по которому будет привязана к ключевой ставке или инфляции.
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