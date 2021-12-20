https://ria.ru/20211220/stavka-1764533520.html

ЦБ предложил привязать проценты на остаток по карте "Мир" к ключевой ставке

ЦБ предложил привязать проценты на остаток по карте "Мир" к ключевой ставке - РИА Новости, 20.12.2021

ЦБ предложил привязать проценты на остаток по карте "Мир" к ключевой ставке

Банк России предлагает начислять гражданам с низкими доходами проценты на остаток по карте "Мир" чуть ниже ключевой ставки, а снятие наличных и переводы до 15... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:20

2021-12-20T13:20

2021-12-20T14:22

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

владимир чистюхин

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Банк России предлагает начислять гражданам с низкими доходами проценты на остаток по карте "Мир" чуть ниже ключевой ставки, а снятие наличных и переводы до 15 тысяч рублей в месяц сделать бесплатными, заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин.Сейчас ставка по текущим счетам, как правило, не превышает два-три процента, при этом часто при привязке к зарплатной карте она может составлять символические 0,01 процента или вовсе ноль."Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте "Мир". В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц", — сказал Чистюхин, выступая в Госдуме.Он добавил, что продукт также подразумевает защиту суммы остатка от списания, однако не уточнил ее размер.Проблема списания денег со счетов граждан для погашения задолженности приобрела актуальность в этом году, когда россиянам стали приходить единовременные государственные выплаты. Президент Владимир Путин в сентябре поручил кабмину и ЦБ к 1 февраля внести изменения в законы для защиты этих средств.Банк России в конце ноября предложил создать специальный вклад для малообеспеченных людей, ставка по которому будет привязана к ключевой ставке или инфляции.

https://ria.ru/20211220/tsb-1764521856.html

https://ria.ru/20211211/vyplaty-1763260392.html

https://ria.ru/20211208/inflyatsiya-1762827047.html

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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, владимир чистюхин, россия