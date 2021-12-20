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Белый дом раскрыл детали разговора Салливана и Ушакова
Белый дом раскрыл детали разговора Салливана и Ушакова - РИА Новости, 20.12.2021
Белый дом раскрыл детали разговора Салливана и Ушакова
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил, что для прогресса вокруг Украины нужна... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T21:22
2021-12-20T21:22
в мире
украина
киев
сша
нато
обсе
ситуация в днр и лнр
россия
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил, что для прогресса вокруг Украины нужна атмосфере деэскалации, сообщает пресс-служба Белого дома.Отмечается, что Салливан в разговоре указал на готовность США участвовать в дипломатической работе через двустороннее взаимодействие, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.Салливан, говорится в сообщении, ясно дал понять, что диалог должен основываться на взаимности, в координации с европейскими союзниками и учитывать озабоченность США по поводу действий России. "Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в атмосфере деэскалации, а не эскалации", - говорится в сообщении.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, украина, киев, сша, нато, обсе, ситуация в днр и лнр, россия, джейк салливан
21:22 20.12.2021
 
Белый дом раскрыл детали разговора Салливана и Ушакова

Белый дом: Салливан подтвердил Ушакову намерение США участвовать в совете Россия — НАТО

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил, что для прогресса вокруг Украины нужна атмосфере деэскалации, сообщает пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что Салливан в разговоре указал на готовность США участвовать в дипломатической работе через двустороннее взаимодействие, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.
Салливан, говорится в сообщении, ясно дал понять, что диалог должен основываться на взаимности, в координации с европейскими союзниками и учитывать озабоченность США по поводу действий России. "Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в атмосфере деэскалации, а не эскалации", - говорится в сообщении.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 21:58
Страны Северной Европы и Балтии не приняли предложения России по НАТО
 
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