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Белый дом раскрыл детали разговора Салливана и Ушакова
Белый дом раскрыл детали разговора Салливана и Ушакова - РИА Новости, 20.12.2021
Белый дом раскрыл детали разговора Салливана и Ушакова
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил, что для прогресса вокруг Украины нужна... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T21:22
2021-12-20T21:22
2021-12-20T21:22
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил, что для прогресса вокруг Украины нужна атмосфере деэскалации, сообщает пресс-служба Белого дома.Отмечается, что Салливан в разговоре указал на готовность США участвовать в дипломатической работе через двустороннее взаимодействие, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.Салливан, говорится в сообщении, ясно дал понять, что диалог должен основываться на взаимности, в координации с европейскими союзниками и учитывать озабоченность США по поводу действий России. "Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в атмосфере деэскалации, а не эскалации", - говорится в сообщении.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, украина, киев, сша, нато, обсе, ситуация в днр и лнр, россия, джейк салливан
Белый дом раскрыл детали разговора Салливана и Ушакова
Белый дом: Салливан подтвердил Ушакову намерение США участвовать в совете Россия — НАТО