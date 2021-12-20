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В МИД напомнили о "должке" Вашингтона перед Москвой
В МИД напомнили о "должке" Вашингтона перед Москвой - РИА Новости, 20.12.2021
В МИД напомнили о "должке" Вашингтона перед Москвой
Вашингтон должен начать относиться к Москве как к равноправному партнеру, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:11
2021-12-20T15:14
вашингтон (город)
москва
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вашингтон должен начать относиться к Москве как к равноправному партнеру, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.По его словам, Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном и уже выступила со всеми инициативами."Все предложения &lt;…&gt; у них на столе. Нет ничего, что можно было бы описать словами "должок за Россией". Все предложено американцам. Вопрос политического выбора", — пояснил замглавы МИД.Он подчеркнул, что, как только Америка будет готова к диалогу, за Россией "дело не станет".Вместе с этим, сигналом того, что Вашингтон осознанно идет на нагнетание напряженности, станет негативная реакция на предложения Москвы, заключил Рябков.На прошлой неделе МИД представил проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашений об обеспечении безопасности России и стран — членов НАТО. Один из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая Украину. Помимо этого, исключается развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года.Предложение России также предусматривает отказ от любой военной деятельности НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.В Североатлантическом альянсе подтвердили, что получили документы, будут их изучать и обсуждать, но примут во внимание и мнение Киева.В начале декабря состоялись переговоры Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. В Вашингтоне после этого сообщили, что готовится встреча с участием США, ведущих стран НАТО и России, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы.
https://ria.ru/20211220/ultimatum-1764453150.html
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вашингтон (город), москва, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире
13:11 20.12.2021 (обновлено: 15:14 20.12.2021)
 
В МИД напомнили о "должке" Вашингтона перед Москвой

Замглавы МИД Рябков: Вашингтон должен воспринимать Россию как равноправного партнера

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вашингтон должен начать относиться к Москве как к равноправному партнеру, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
"Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям", — сказал дипломат.
По его словам, Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном и уже выступила со всеми инициативами.
"Все предложения <…> у них на столе. Нет ничего, что можно было бы описать словами "должок за Россией". Все предложено американцам. Вопрос политического выбора", — пояснил замглавы МИД.
Он подчеркнул, что, как только Америка будет готова к диалогу, за Россией "дело не станет".
Вместе с этим, сигналом того, что Вашингтон осознанно идет на нагнетание напряженности, станет негативная реакция на предложения Москвы, заключил Рябков.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
08:00
Ультиматум России Западу: что случится, если он его не примет
На прошлой неделе МИД представил проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашений об обеспечении безопасности России и стран — членов НАТО. Один из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая Украину. Помимо этого, исключается развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года.
Предложение России также предусматривает отказ от любой военной деятельности НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
В Североатлантическом альянсе подтвердили, что получили документы, будут их изучать и обсуждать, но примут во внимание и мнение Киева.
В начале декабря состоялись переговоры Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. В Вашингтоне после этого сообщили, что готовится встреча с участием США, ведущих стран НАТО и России, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы.
Офицер службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 20:30
Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия
 
Вашингтон (город)МоскваСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ мире
 
 
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