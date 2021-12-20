https://ria.ru/20211220/ssha-1764531864.html

В МИД напомнили о "должке" Вашингтона перед Москвой

В МИД напомнили о "должке" Вашингтона перед Москвой - РИА Новости, 20.12.2021

В МИД напомнили о "должке" Вашингтона перед Москвой

Вашингтон должен начать относиться к Москве как к равноправному партнеру, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:11

2021-12-20T13:11

2021-12-20T15:14

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вашингтон должен начать относиться к Москве как к равноправному партнеру, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.По его словам, Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном и уже выступила со всеми инициативами."Все предложения <…> у них на столе. Нет ничего, что можно было бы описать словами "должок за Россией". Все предложено американцам. Вопрос политического выбора", — пояснил замглавы МИД.Он подчеркнул, что, как только Америка будет готова к диалогу, за Россией "дело не станет".Вместе с этим, сигналом того, что Вашингтон осознанно идет на нагнетание напряженности, станет негативная реакция на предложения Москвы, заключил Рябков.На прошлой неделе МИД представил проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашений об обеспечении безопасности России и стран — членов НАТО. Один из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая Украину. Помимо этого, исключается развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года.Предложение России также предусматривает отказ от любой военной деятельности НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.В Североатлантическом альянсе подтвердили, что получили документы, будут их изучать и обсуждать, но примут во внимание и мнение Киева.В начале декабря состоялись переговоры Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. В Вашингтоне после этого сообщили, что готовится встреча с участием США, ведущих стран НАТО и России, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы.

https://ria.ru/20211220/ultimatum-1764453150.html

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

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вашингтон (город), москва, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире