13:11 20.12.2021 (обновлено: 15:14 20.12.2021)
В МИД напомнили о "должке" Вашингтона перед Москвой
Замглавы МИД Рябков: Вашингтон должен воспринимать Россию как равноправного партнера
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вашингтон должен начать относиться к Москве как к равноправному партнеру, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
"Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям", — сказал дипломат.
По его словам, Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном и уже выступила со всеми инициативами.
"Все предложения <…> у них на столе. Нет ничего, что можно было бы описать словами "должок за Россией". Все предложено американцам. Вопрос политического выбора", — пояснил замглавы МИД.
Вместе с этим, сигналом того, что Вашингтон осознанно идет на нагнетание напряженности, станет негативная реакция на предложения Москвы, заключил Рябков.
На прошлой неделе МИД представил проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашений об обеспечении безопасности России и стран — членов НАТО. Один из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая Украину. Помимо этого, исключается развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года.
Предложение России также предусматривает отказ от любой военной деятельности НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
В Североатлантическом альянсе подтвердили, что получили документы, будут их изучать и обсуждать, но примут во внимание и мнение Киева.
В начале декабря состоялись переговоры Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. В Вашингтоне после этого сообщили, что готовится встреча с участием США, ведущих стран НАТО и России, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы.
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