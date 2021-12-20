https://ria.ru/20211220/spory-1764509246.html

В РПЦ рассказали о трудовых спорах в общинах

В РПЦ рассказали о трудовых спорах в общинах - РИА Новости, 20.12.2021

В РПЦ рассказали о трудовых спорах в общинах

Решение суда в отношении сотрудницы прихода в Забайкалье, требовавшей у храма выплаты долга по зарплате, было справедливым, однако подобные конфликты стоит... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:19

2021-12-20T11:19

2021-12-20T11:19

религия

забайкальский край

московская патриархия

забайкальский краевой суд

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Решение суда в отношении сотрудницы прихода в Забайкалье, требовавшей у храма выплаты долга по зарплате, было справедливым, однако подобные конфликты стоит разрешать мирным путем на уровне епархий, сказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).Ранее сотрудница прихода Русской православной церкви (РПЦ) в Забайкалье отсудила у храма почти 195 тысяч рублей задолженности по заработной плате и добилась официальной записи о работе на храм в трудовой книжке. Решение, принятое в сентябре, по информации сайта Сретенского районного суда Забайкальского края, могло быть обжаловано в течение месяца в Забайкальский краевой суд. Указано, что ответчик подал апелляционную жалобу 12 октября, она была принята к рассмотрению 13 октября и направлена в Забайкальский краевой суд 8 ноября.Суд, по мнению Чернеги, принял справедливое решение. "На суде приход подтвердил, что Ефремова, несмотря на отсутствие записи в трудовой книжке и на отсутствие заключенного с ней трудового договора, все-таки состояла в трудовых отношениях с приходом. <...> В данном случае трудовые отношения имелись, и приход это признал. Поэтому в целом решение суда справедливо", - подчеркнула руководитель правового управления Московской патриархии.Тем не менее, обращение в прокуратуру в разговоре с РИА Новости она назвала "верхом неприличия". "На мой взгляд, нужно было решать всё это мирным путем, в крайнем случае - написать обращение в епархию. Если приход с ней неправомерно поступил, нарушил законодательство - то можно обратиться к правящему архиерею, разобраться в этом конфликте. Но не бежать в прокуратуру и не требовать от прокуратуры привлечь приход к ответственности в судебном порядке - у нас есть иные механизмы решения вопросов", - сказала РИА Новости игумения Ксения.Русская православная церковь, пояснила она - это централизованная религиозная организация, где каждый конкретный приход подчинен епархиальному архиерею, который, согласно уставу прихода, является высшим органом управления прихода.Чаще всего, рассказала игумения Ксения, религиозные организации используют труд волонтеров, которые работают на безвозмездной основе. По ее словам, согласно действующему законодательству, а именно статье 18 закона о свободе совести, они вправе получать возмещение понесенных ими расходов на питание, на приобретение специальной одежды, на оплату проезда до места назначения и обратно. "Волонтеров в религиозных организациях много, и с ними, конечно, не заключаются трудовые договоры - с ними заключаются волонтерские, гражданско-правовые договоры, которые являются безвозмездными", - добавила она.Трудовой договор при этом, пояснила руководитель правового управления, отличается от волонтерского тем, что он предусматривает оплату труда, а трудовой кодекс распространяет свое действие только на возмездный труд у работодателей."Надо сказать, что чаще всего трудовые конфликты в религиозных организациях решаются путем мирных переговоров и редко доходят до судебной стадии разбирательства. Трудовые договоры у нас не заключаются со священнослужителями, диаконами, религиозным персоналом и добровольцами-волонтерами. В остальных случаях трудовые договоры, как правило, заключаются, и я еще раз хочу повторить: в трудовом кодексе имеется специальная глава, которая регулирует такие правоотношения", - заключила представитель Московской патриархии.

https://ria.ru/20211216/sud-1764069049.html

https://ria.ru/20210826/khramy-1747247398.html

https://ria.ru/20201008/rpts-1578724644.html

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забайкальский край, московская патриархия, забайкальский краевой суд, русская православная церковь