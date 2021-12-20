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Члены СПЧ проверят ярославскую колонию, где избили заключенного
Члены СПЧ проверят ярославскую колонию, где избили заключенного - РИА Новости, 20.12.2021
Члены СПЧ проверят ярославскую колонию, где избили заключенного
Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин и Игорь Каляпин проверят СИЗО и исправительную колонию... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:23
2021-12-20T14:24
ярославль
ярославская область
совет по правам человека при президенте рф (спч)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
игорь каляпин
андрей бабушкин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин и Игорь Каляпин проверят СИЗО и исправительную колонию номер 1 в Ярославле, надеются, что работа этих учреждений членов СПЧ приятно удивит, сообщили в пресс-службе совета."По согласования со ФСИН России, в рамках плана работы постоянной комиссии СПЧ №10 члены СПЧ Бабушкин и Каляпин посетят... (в Ярославской области - ред.) СИЗО №1, на которую в последнее время поступают большое количество жалоб от родственников и адвокатов, и исправительную колонию №1. Напомним, что именно драматические события в этой колонии, имевшие место несколько лет назад в отношении осужденного Макарова, всколыхнули общественное мнение относительно нарушений прав человека в колониях страны", - сообщил Бабушкин.Проверка предусматривает изучение практики оказания в колонии медицинской помощи, предоставления отпусков, качества питания, практики объявления поощрений и взысканий, материально-бытовые условия, оборудование отрядов, отправки обращений подозреваемых и обвиняемых, доступа адвокатов, работы библиотеки, пояснил Бабушкин."Хочется надеется, что работа этих учреждений членов СПЧ приятно удивит", - подчеркнул он.Избиение Евгения Макарова сотрудниками колонии №1 Ярославля и последующая публикация видео в "Новой газете" стали началом большого скандала, обернувшегося уголовным делом и реальными сроками для экс-сотрудников ФСИН. В прошлом году по итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы. Пятнадцатый фигурант, бывший замначальника колонии Иван Калашников, избежал приговора из-за тяжелой болезни и скончался.
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ярославль, ярославская область, совет по правам человека при президенте рф (спч), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), игорь каляпин, андрей бабушкин, россия
14:23 20.12.2021 (обновлено: 14:24 20.12.2021)
 
Члены СПЧ проверят ярославскую колонию, где избили заключенного

Члены СПЧ проверят ярославскую колонию, где имело место избиение заключенного

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин и Игорь Каляпин проверят СИЗО и исправительную колонию номер 1 в Ярославле, надеются, что работа этих учреждений членов СПЧ приятно удивит, сообщили в пресс-службе совета.
"По согласования со ФСИН России, в рамках плана работы постоянной комиссии СПЧ №10 члены СПЧ Бабушкин и Каляпин посетят... (в Ярославской области - ред.) СИЗО №1, на которую в последнее время поступают большое количество жалоб от родственников и адвокатов, и исправительную колонию №1. Напомним, что именно драматические события в этой колонии, имевшие место несколько лет назад в отношении осужденного Макарова, всколыхнули общественное мнение относительно нарушений прав человека в колониях страны", - сообщил Бабушкин.
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Проверка предусматривает изучение практики оказания в колонии медицинской помощи, предоставления отпусков, качества питания, практики объявления поощрений и взысканий, материально-бытовые условия, оборудование отрядов, отправки обращений подозреваемых и обвиняемых, доступа адвокатов, работы библиотеки, пояснил Бабушкин.
"Хочется надеется, что работа этих учреждений членов СПЧ приятно удивит", - подчеркнул он.
Избиение Евгения Макарова сотрудниками колонии №1 Ярославля и последующая публикация видео в "Новой газете" стали началом большого скандала, обернувшегося уголовным делом и реальными сроками для экс-сотрудников ФСИН. В прошлом году по итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы. Пятнадцатый фигурант, бывший замначальника колонии Иван Калашников, избежал приговора из-за тяжелой болезни и скончался.
 
ЯрославльЯрославская областьСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Игорь КаляпинАндрей БабушкинРоссия
 
 
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