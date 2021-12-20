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https://ria.ru/20211220/soyuz-1764485703.html
"Союз МС-20" с японскими туристами совершил посадку
"Союз МС-20" с японскими туристами совершил посадку - РИА Новости, 20.12.2021
"Союз МС-20" с японскими туристами совершил посадку
В казахстанской степи приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T06:17
2021-12-20T09:48
хочу стать космонавтом
казахстан
союз
космос - риа наука
в мире
антон шкаплеров
европейское космическое агентство
центр управления полетами
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 20 дек — РИА Новости. В казахстанской степи приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.На борту находились Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано, а также космонавт Александр Мисуркин, комментатор объявил об их хорошем самочувствии. Аппарат сел в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана, его уже взяли под охрану.Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря. "Союз МС-20" отстыковался от станции в 02:50 мск, а в 05:18 двигательная установка включилась на торможение.После этого "Союз" разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы, затем над спускаемым аппаратом раскрылся основной парашют.Бизнесмен Маэдзава, его помощник Хирано и российский космонавт прибыли на МКС 8 декабря. "Союз МС-20" стал первым за 12 лет кораблем, который доставил космических туристов на станцию. Кроме того, это был первый экипаж с двумя туристами, а не одним.На станции японцы снимали и выкладывали в YouТube, как Маэдзава выполнял задания из списка 100 things you want MZ to do in space! — сотни действий, которые он выбрал из предложенных ему всеми желающими на специальном сайте. Кроме того, они были заняты в исследовании по заказу российских ученых "ЛАЗМА", в котором изучается перемещение потоков крови по организму. Также практически весь экипаж станции принял участие в турнире по бадминтону в невесомости.Сейчас на МКС остались российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.
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казахстан, союз, космос - риа наука, в мире, антон шкаплеров, европейское космическое агентство, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), юсаку маэдзава, россия, петр дубров, ёдзо хирано
06:17 20.12.2021 (обновлено: 09:48 20.12.2021)
 
"Союз МС-20" с японскими туристами совершил посадку

Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами совершил посадку в казахстанской степи

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20". Стоп-кадр видео
Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-20. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 20 дек — РИА Новости. В казахстанской степи приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.
На борту находились Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано, а также космонавт Александр Мисуркин, комментатор объявил об их хорошем самочувствии. Аппарат сел в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана, его уже взяли под охрану.
Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря. "Союз МС-20" отстыковался от станции в 02:50 мск, а в 05:18 двигательная установка включилась на торможение.
После этого "Союз" разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы, затем над спускаемым аппаратом раскрылся основной парашют.
Бизнесмен Маэдзава, его помощник Хирано и российский космонавт прибыли на МКС 8 декабря. "Союз МС-20" стал первым за 12 лет кораблем, который доставил космических туристов на станцию. Кроме того, это был первый экипаж с двумя туристами, а не одним.
На станции японцы снимали и выкладывали в YouТube, как Маэдзава выполнял задания из списка 100 things you want MZ to do in space! — сотни действий, которые он выбрал из предложенных ему всеми желающими на специальном сайте. Кроме того, они были заняты в исследовании по заказу российских ученых "ЛАЗМА", в котором изучается перемещение потоков крови по организму. Также практически весь экипаж станции принял участие в турнире по бадминтону в невесомости.
Сейчас на МКС остались российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а
Вчера, 15:47
Экипаж "Союза МС-20" на Земле встретят традиционной японской лапшой
 
Хочу стать космонавтомКазахстанСоюзКосмос - РИА НаукаВ миреАнтон ШкаплеровЕвропейское космическое агентствоЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)Юсаку МаэдзаваРоссияПетр ДубровЁдзо Хирано
 
 
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