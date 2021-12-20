06:17 20.12.2021 (обновлено: 09:48 20.12.2021)
"Союз МС-20" с японскими туристами совершил посадку
Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами совершил посадку в казахстанской степи
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20". Стоп-кадр видео
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 20 дек — РИА Новости. В казахстанской степи приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.
На борту находились Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано, а также космонавт Александр Мисуркин, комментатор объявил об их хорошем самочувствии. Аппарат сел в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана, его уже взяли под охрану.
Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря. "Союз МС-20" отстыковался от станции в 02:50 мск, а в 05:18 двигательная установка включилась на торможение.
После этого "Союз" разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы, затем над спускаемым аппаратом раскрылся основной парашют.
Бизнесмен Маэдзава, его помощник Хирано и российский космонавт прибыли на МКС 8 декабря. "Союз МС-20" стал первым за 12 лет кораблем, который доставил космических туристов на станцию. Кроме того, это был первый экипаж с двумя туристами, а не одним.
На станции японцы снимали и выкладывали в YouТube, как Маэдзава выполнял задания из списка 100 things you want MZ to do in space! — сотни действий, которые он выбрал из предложенных ему всеми желающими на специальном сайте. Кроме того, они были заняты в исследовании по заказу российских ученых "ЛАЗМА", в котором изучается перемещение потоков крови по организму. Также практически весь экипаж станции принял участие в турнире по бадминтону в невесомости.
Сейчас на МКС остались российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.