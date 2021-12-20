https://ria.ru/20211220/solidarnost-1764198870.html

Международный день солидарности людей

Международный день солидарности людей - РИА Новости, 20.12.2021

Международный день солидарности людей

Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day) отмечается ежегодно 20 декабря по инициативе ООН. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T00:34

2021-12-20T00:34

2021-12-20T00:34

в мире

справки

солидарность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103901/26/1039012653_0:136:2048:1288_1920x0_80_0_0_043e8ceeeeed84d3d887ffd85de5df9f.jpg

Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day) отмечается ежегодно 20 декабря по инициативе ООН. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2005 года, которая была посвящена проведению первого в XXI веке десятилетия ООН (1997-2006) по борьбе за ликвидацию нищеты.В своей резолюции Генеральная Ассамблея отметила, что одной из фундаментальных и универсальных ценностей, которые должны лежать в основе международных отношений в XXI веке, является солидарность.В День международной солидарности ООН напоминает правительствам стран о том, что они должны уважать свои обязательства, касающиеся международных соглашений.Солидарность – единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей; совместная ответственность.Одним из основополагающих принципов ООН с момента ее основания является солидарность с людьми, страдающими от нищеты и угнетения. Создание Организации Объединенных Наций содействовало сближению народов и стран мира в целях защиты мира, прав человека и социально-экономического развития. Неукоснительно придерживаясь духа солидарности, ООН в повседневной деятельности полагается на "осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера".Генеральная Ассамблея ООН 20 декабря 2002 года учредила Всемирный фонд солидарности (World Solidarity Fund) в качестве целевого фонда Программы развития ООН (ПРООН). Его цель – искоренить нищету и способствовать развитию человека и общества в развивающихся странах, в особенности среди беднейших слоев их населения.Программа развития Организации Объединенных Наций является глобальной сетью ООН в области развития. Она выступает в поддержку преобразований и предоставляет доступ к источникам знаний, практическому опыту и ресурсам в целях содействия улучшению жизни населения.ПРООН работает в 170 странах и территориях.В основе работы ПРООН лежит партнерство. Организация мобилизует средства для осуществления Повестки дня на период до 2030 года в рамках обновленного Глобального партнерства в интересах устойчивого развития с особым вниманием к беднейшим и наиболее уязвимым слоям населения.Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) были единогласно приняты мировыми лидерами осенью 2015 года. ЦУР заменили Цели развития тысячелетия (ЦРТ), которые положили начало глобальным усилиям в 2000 году по борьбе с бедностью и помогли вырваться из крайней нищеты более чем одному миллиарду людей. По данным исследования ПРООН, через год после начала пандемии разрыв в уровне бедности между странами будет расти. К 2030 году примерно восемь из десяти человек, попавших в нищету в результате COVID-19, будут жить в странах с более низким развитием, самое тяжелое бремя ляжет на Африку. С падением мирового спроса на сырье, разрушением глобальной цепочки поставок и растущим долговым бременем экономические последствия пандемии COVID-19, по оценкам, превысят 220 миллиардов долларов США.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возглавляет и координирует глобальные усилия, помогая странам предотвращать, выявлять и реагировать на пандемию.Организации и частные лица, которые хотят помочь в борьбе с пандемией и поддержать ВОЗ и ее партнеров, могут делать пожертвования через Фонд солидарности и реагирования на COVID, созданный ВОЗ в сотрудничестве с Фондом ООН и глобальной сетью партнеров. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, солидарность