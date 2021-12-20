Защита Соболь обжаловала назначение исправительных работ
Защита Соболь обжаловала замену ей условных исправительных работ годом реальных
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Защита экс-юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловала замену ей условных исправительных работ годом реальных по делу о незаконном проникновении в жилище, сообщили РИА Новости в суде.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
Представление о замене условного наказания реальным было подано начальником филиала №15 УИИ УФСИН по Москве. Как уточнили в суде, в обосновании служба указала, что Соболь не исполняет возложенные на нее обязанности, ее местонахождение неизвестно, по месту жительства она отсутствует.
В апреле мировой судья назначил Соболь один год исправительных работ условно с удержанием 10% дохода, в июне апелляционная инстанция утвердила приговор.
Как установил суд, 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки.
По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
В октябре имя Соболь появилось в базе данных МВД разыскиваемых за преступления людей. До этого телеканал RT со ссылкой на источник сообщал, что в августе она улетела в Стамбул. Как отмечали опрошенные агентством юристы, покинуть Россию Соболь имела право, поскольку приговор по делу о подстрекательстве тогда еще не вступил в силу.
Ещё до приговора о незаконном проникновении в жилище Соболь была осуждена по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей было назначено 1,5 года ограничения свободы. По данным следствия, из-за призывов Соболь люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
*Запрещенная в России организация-иноагент
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