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Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы
Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы - РИА Новости, 21.12.2021
Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы
Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы, благодаря этому удалось сократить расходы на утилизацию на 30 процентов, сообщается... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-20T11:03
2021-12-21T16:16
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объединение административно-технических инспекций
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы, благодаря этому удалось сократить расходы на утилизацию на 30 процентов, сообщается на официальном портале мэра Москвы.Отмечается, что в Москве начали работу снегоcплавные пункты с автоматической системой учета снега.Отмечается, что использование нескольких взаимосвязанных технологий искусственного интеллекта позволяет добиться высокой точности определения объема снега. В ноябре 2021 года проект был отмечен на международном уровне: система автоматизированного учета объемов снега на снегосплавных пунктах вошла в шорт-лист премии IoT Global Awards.Уточняется, что готовность снегосплавных пунктов к работе проверили сотрудники дорожной инспекции Объединения административно-технических инспекций столицы. Они проинспектировали 49 объектов на предмет соблюдения санитарно-технических требований: осмотрели подъездные пути, проверили наличие схемы движения грузовиков, состояние разметки, въездных ворот и ограждений. В ходе проверки инспекторы объединения зафиксировали 26 нарушений, которые были оперативно устранены."С начала декабря в Москве вывезено и утилизировано более одного миллиона кубометров снега. Общая мощность снегосплавных пунктов в столице позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки", - дополняется в сообщении.
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снегопад в москве, москва, объединение административно-технических инспекций
11:03 20.12.2021 (обновлено: 16:16 21.12.2021)
 

Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / М. Денисова / Снегосплавный пункт Москвы
Снегосплавный пункт Москвы - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / М. Денисова /
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы, благодаря этому удалось сократить расходы на утилизацию на 30 процентов, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Отмечается, что в Москве начали работу снегоcплавные пункты с автоматической системой учета снега.
"Благодаря системе автоматического учета снега на снегоcплавных пунктах удалось сократить расходы на утилизацию каждого кубометра снежной массы на 30 процентов и осуществить переход на цифровую отчетность. С 2022 года город полностью переходит на электронное взаимодействие участников процесса вывоза и утилизации снега. Это позволит оптимизировать нагрузку на каждый снегоcплавный пункт и увеличить их пропускную способность за счет автоматического перенаправления самосвалов на более свободные пункты", — цитируют в сообщении министра правительства Москвы, начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.
Отмечается, что использование нескольких взаимосвязанных технологий искусственного интеллекта позволяет добиться высокой точности определения объема снега. В ноябре 2021 года проект был отмечен на международном уровне: система автоматизированного учета объемов снега на снегосплавных пунктах вошла в шорт-лист премии IoT Global Awards.
Работа снегоплавильных пунктов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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"Система автоматического измерения объема снега - один из значимых московских проектов с применением технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Для достижения более высокой точности город использует комбинацию нескольких различных решений. Например, видеоаналитика позволяет автоматически распознавать номер транспортного средства и фиксировать его прибытие на снегосплавный пункт. А трехмерное лазерное сканирование кузова и построение его изометрии позволяют с высокой точностью вычислить объем привезенного снега. Все данные измерений автоматически передаются в городские информационные системы", - цитируют в сообщении министра правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
Уточняется, что готовность снегосплавных пунктов к работе проверили сотрудники дорожной инспекции Объединения административно-технических инспекций столицы. Они проинспектировали 49 объектов на предмет соблюдения санитарно-технических требований: осмотрели подъездные пути, проверили наличие схемы движения грузовиков, состояние разметки, въездных ворот и ограждений. В ходе проверки инспекторы объединения зафиксировали 26 нарушений, которые были оперативно устранены.
"С начала декабря в Москве вывезено и утилизировано более одного миллиона кубометров снега. Общая мощность снегосплавных пунктов в столице позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки", - дополняется в сообщении.
С неба под землю: как работают снегосплавы Москвы - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
С неба под землю: как работают снегосплавы Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСнегопад в МосквеМоскваОбъединение административно-технических инспекций
 
 
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