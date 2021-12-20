https://ria.ru/20211220/snegosplavy-1764757521.html

Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы

Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы - РИА Новости, 21.12.2021

Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы

Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы, благодаря этому удалось сократить расходы на утилизацию на 30 процентов, сообщается... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-20T11:03

2021-12-20T11:03

2021-12-21T16:16

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы, благодаря этому удалось сократить расходы на утилизацию на 30 процентов, сообщается на официальном портале мэра Москвы.Отмечается, что в Москве начали работу снегоcплавные пункты с автоматической системой учета снега.Отмечается, что использование нескольких взаимосвязанных технологий искусственного интеллекта позволяет добиться высокой точности определения объема снега. В ноябре 2021 года проект был отмечен на международном уровне: система автоматизированного учета объемов снега на снегосплавных пунктах вошла в шорт-лист премии IoT Global Awards.Уточняется, что готовность снегосплавных пунктов к работе проверили сотрудники дорожной инспекции Объединения административно-технических инспекций столицы. Они проинспектировали 49 объектов на предмет соблюдения санитарно-технических требований: осмотрели подъездные пути, проверили наличие схемы движения грузовиков, состояние разметки, въездных ворот и ограждений. В ходе проверки инспекторы объединения зафиксировали 26 нарушений, которые были оперативно устранены."С начала декабря в Москве вывезено и утилизировано более одного миллиона кубометров снега. Общая мощность снегосплавных пунктов в столице позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211207/sneg-1762380617.html

https://realty.ria.ru/20211208/snow-melting-point-1762579006.html

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