11:03 20.12.2021 (обновлено: 16:16 21.12.2021)
Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / М. Денисова / Снегосплавный пункт Москвы
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы, благодаря этому удалось сократить расходы на утилизацию на 30 процентов, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Отмечается, что в Москве начали работу снегоcплавные пункты с автоматической системой учета снега.
"Благодаря системе автоматического учета снега на снегоcплавных пунктах удалось сократить расходы на утилизацию каждого кубометра снежной массы на 30 процентов и осуществить переход на цифровую отчетность. С 2022 года город полностью переходит на электронное взаимодействие участников процесса вывоза и утилизации снега. Это позволит оптимизировать нагрузку на каждый снегоcплавный пункт и увеличить их пропускную способность за счет автоматического перенаправления самосвалов на более свободные пункты", — цитируют в сообщении министра правительства Москвы, начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.
Отмечается, что использование нескольких взаимосвязанных технологий искусственного интеллекта позволяет добиться высокой точности определения объема снега. В ноябре 2021 года проект был отмечен на международном уровне: система автоматизированного учета объемов снега на снегосплавных пунктах вошла в шорт-лист премии IoT Global Awards.
"Система автоматического измерения объема снега - один из значимых московских проектов с применением технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Для достижения более высокой точности город использует комбинацию нескольких различных решений. Например, видеоаналитика позволяет автоматически распознавать номер транспортного средства и фиксировать его прибытие на снегосплавный пункт. А трехмерное лазерное сканирование кузова и построение его изометрии позволяют с высокой точностью вычислить объем привезенного снега. Все данные измерений автоматически передаются в городские информационные системы", - цитируют в сообщении министра правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
Уточняется, что готовность снегосплавных пунктов к работе проверили сотрудники дорожной инспекции Объединения административно-технических инспекций столицы. Они проинспектировали 49 объектов на предмет соблюдения санитарно-технических требований: осмотрели подъездные пути, проверили наличие схемы движения грузовиков, состояние разметки, въездных ворот и ограждений. В ходе проверки инспекторы объединения зафиксировали 26 нарушений, которые были оперативно устранены.
"С начала декабря в Москве вывезено и утилизировано более одного миллиона кубометров снега. Общая мощность снегосплавных пунктов в столице позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки", - дополняется в сообщении.