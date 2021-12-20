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Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения" - РИА Новости, 20.12.2021
Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
Специальные "Службы примирения" могут появиться в российских образовательных организациях, соответствующие изменения в закон уже готовятся совместно с... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T23:10
2021-12-20T23:10
общество
школы
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специальные "Службы примирения" могут появиться в российских образовательных организациях, соответствующие изменения в закон уже готовятся совместно с Минпросвещения РФ, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова."В настоящее время совместно с Минпросвещения мы прорабатываем вопрос законодательного закрепления деятельности служб примирения в образовательных организациях, а также включения в Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации" статьи 45.1 "Использование восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности",- сказала Львова-Белова журналистам.Уточняется, что в настоящее время практика "служб примирения" в образовательных организациях уже имеется в ряде регионов. Однако успешные примеры пока единичны, поэтому следует их развивать во всех регионах России, а аппарат детского омбудсмена будет продолжать мониторинг применения медиативных технологий в образовательных организациях страны.
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общество, школы, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, мария львова-белова
23:10 20.12.2021
 
Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"

Детский омбудсмен Львова-Белова: в российских школах могут появиться "Службы примирения"

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специальные "Службы примирения" могут появиться в российских образовательных организациях, соответствующие изменения в закон уже готовятся совместно с Минпросвещения РФ, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
"В настоящее время совместно с Минпросвещения мы прорабатываем вопрос законодательного закрепления деятельности служб примирения в образовательных организациях, а также включения в Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации" статьи 45.1 "Использование восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности",- сказала Львова-Белова журналистам.
Уточняется, что в настоящее время практика "служб примирения" в образовательных организациях уже имеется в ряде регионов. Однако успешные примеры пока единичны, поэтому следует их развивать во всех регионах России, а аппарат детского омбудсмена будет продолжать мониторинг применения медиативных технологий в образовательных организациях страны.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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ОбществоШколыМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)РоссияМария Львова-Белова
 
 
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