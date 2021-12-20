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Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"

Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения" - РИА Новости, 20.12.2021

Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"

Специальные "Службы примирения" могут появиться в российских образовательных организациях, соответствующие изменения в закон уже готовятся совместно с... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T23:10

2021-12-20T23:10

2021-12-20T23:10

общество

школы

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специальные "Службы примирения" могут появиться в российских образовательных организациях, соответствующие изменения в закон уже готовятся совместно с Минпросвещения РФ, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова."В настоящее время совместно с Минпросвещения мы прорабатываем вопрос законодательного закрепления деятельности служб примирения в образовательных организациях, а также включения в Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации" статьи 45.1 "Использование восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности",- сказала Львова-Белова журналистам.Уточняется, что в настоящее время практика "служб примирения" в образовательных организациях уже имеется в ряде регионов. Однако успешные примеры пока единичны, поэтому следует их развивать во всех регионах России, а аппарат детского омбудсмена будет продолжать мониторинг применения медиативных технологий в образовательных организациях страны.

https://ria.ru/20211215/vstrecha-1763890311.html

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общество, школы, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, мария львова-белова