https://ria.ru/20211220/sluzhby-1764632174.html
Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения" - РИА Новости, 20.12.2021
Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
Специальные "Службы примирения" могут появиться в российских образовательных организациях, соответствующие изменения в закон уже готовятся совместно с... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T23:10
2021-12-20T23:10
2021-12-20T23:10
общество
школы
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
мария львова-белова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756566200_0:254:3070:1981_1920x0_80_0_0_c6652fe0518f517a76ba282c4f1d37b3.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специальные "Службы примирения" могут появиться в российских образовательных организациях, соответствующие изменения в закон уже готовятся совместно с Минпросвещения РФ, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова."В настоящее время совместно с Минпросвещения мы прорабатываем вопрос законодательного закрепления деятельности служб примирения в образовательных организациях, а также включения в Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации" статьи 45.1 "Использование восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности",- сказала Львова-Белова журналистам.Уточняется, что в настоящее время практика "служб примирения" в образовательных организациях уже имеется в ряде регионов. Однако успешные примеры пока единичны, поэтому следует их развивать во всех регионах России, а аппарат детского омбудсмена будет продолжать мониторинг применения медиативных технологий в образовательных организациях страны.
https://ria.ru/20211215/vstrecha-1763890311.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756566200_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_dc237749c8dab4dc7f78614be362b75c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, школы, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, мария львова-белова
Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
Детский омбудсмен Львова-Белова: в российских школах могут появиться "Службы примирения"