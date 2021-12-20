18:24 20.12.2021 (обновлено: 20:14 20.12.2021)
Киселев заявил о готовности России применить силу
Киселев: Россия готова применить силу, если Запад перейдет красные линии
© Фото : пресс-служба ВГТРКДмитрий Киселев
© Фото : пресс-служба ВГТРК
ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости. Россия готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии", заявил телерадиокомпании Би-би-си гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев.
"Сто процентов. Потому что для России это вопрос жизни и смерти", - заявил Киселев на вопрос о том, готова ли Россия применить силу "для защиты этих "красных линий".
Седьмого декабря лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
18 декабря, 03:06Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине