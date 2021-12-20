https://ria.ru/20211220/sila-1764601800.html

Киселев заявил о готовности России применить силу

Киселев заявил о готовности России применить силу - РИА Новости, 20.12.2021

Киселев заявил о готовности России применить силу

Россия готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии", заявил телерадиокомпании Би-би-си гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:24

2021-12-20T18:24

2021-12-20T20:14

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ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости. Россия готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии", заявил телерадиокомпании Би-би-си гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев."Сто процентов. Потому что для России это вопрос жизни и смерти", - заявил Киселев на вопрос о том, готова ли Россия применить силу "для защиты этих "красных линий".Седьмого декабря лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211220/predlozheniya-1764557020.html

https://ria.ru/20211218/propaganda-1764339663.html

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в мире, сша, вашингтон (город), владимир путин, джо байден, сергей рябков, дмитрий киселев, нато, россия