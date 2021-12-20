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Киселев заявил о готовности России применить силу
Киселев заявил о готовности России применить силу - РИА Новости, 20.12.2021
Киселев заявил о готовности России применить силу
Россия готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии", заявил телерадиокомпании Би-би-си гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:24
2021-12-20T20:14
в мире
сша
вашингтон (город)
владимир путин
джо байден
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дмитрий киселев
нато
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ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости. Россия готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии", заявил телерадиокомпании Би-би-си гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев."Сто процентов. Потому что для России это вопрос жизни и смерти", - заявил Киселев на вопрос о том, готова ли Россия применить силу "для защиты этих "красных линий".Седьмого декабря лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211220/predlozheniya-1764557020.html
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в мире, сша, вашингтон (город), владимир путин, джо байден, сергей рябков, дмитрий киселев, нато, россия
18:24 20.12.2021 (обновлено: 20:14 20.12.2021)
 
Киселев заявил о готовности России применить силу

Киселев: Россия готова применить силу, если Запад перейдет красные линии

© Фото : пресс-служба ВГТРКДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : пресс-служба ВГТРК
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости. Россия готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии", заявил телерадиокомпании Би-би-си гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев.
"Сто процентов. Потому что для России это вопрос жизни и смерти", - заявил Киселев на вопрос о том, готова ли Россия применить силу "для защиты этих "красных линий".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
14:57
МИД призвал США "срочно" ответить на предложения по гарантиям безопасности
Седьмого декабря лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 03:06
Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине
 
В миреСШАВашингтон (город)Владимир ПутинДжо БайденСергей РябковДмитрий КиселевНАТОРоссия
 
 
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