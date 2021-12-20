https://ria.ru/20211220/shakhta-1764493016.html
Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировали
Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировали - РИА Новости, 20.12.2021
Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировали
Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кемеровской области удалось ликвидировать, проводится проливка очага возгорания, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:30
2021-12-20T09:30
2021-12-20T09:30
происшествия
кемеровская область
сибирская угольная энергетическая компания
инцидент на шахте имени рубана
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кемеровской области удалось ликвидировать, проводится проливка очага возгорания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В воскресенье в шахте произошло нагревание угольного пласта. Все 128 человек, находившиеся под землей, были выведены на поверхность."По состоянию на 06.00 мск понедельника открытое горение ликвидировано. Проводится проливка участка №519", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что очаг пожара находился на глубине порядка 80 метров. К ликвидации последствий ЧП привлекались 53 человека и восемь единиц техники.В "Сибирской угольной энергетической компании" накануне сообщали, что возгорания не было, предварительная причина - самонагревание пласта, находящегося в нерабочей зоне.
https://ria.ru/20211219/bastrykin-1764475061.html
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происшествия, кемеровская область, сибирская угольная энергетическая компания, инцидент на шахте имени рубана
Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировали
Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кемеровской области удалось ликвидировать