https://ria.ru/20211220/sgu-1764284727.html

В России создали материал для будущих устройств связи 5G

В России создали материал для будущих устройств связи 5G - РИА Новости, 20.12.2021

В России создали материал для будущих устройств связи 5G

Уникальный материал для устройств связи 5G создали специалисты Саратовского государственного университета. По их словам, разработка, не имеющая аналогов в мире, РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T07:00

2021-12-20T07:00

2021-12-20T07:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Уникальный материал для устройств связи 5G создали специалисты Саратовского государственного университета. По их словам, разработка, не имеющая аналогов в мире, повысит эффективность приема и передачи данных за счет подавления помех. Статья опубликована в журнале Applied Physics Letters.Материалы, хорошо поглощающие электромагнитное излучение и плохо его отражающие, широко востребованы при производстве современных систем связи. Как объяснили ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ), задача материалов этого типа — бороться с перекрестными помехами, возникающими из-за соседства большого числа антенн, работающих на одной частоте.Подавляющее большинство таких материалов, существующих на рынке сегодня, ориентировано на работу только с излучением дециметрового и сантиметрового диапазона. Однако новый протокол беспроводной связи 5G, который, по словам ученых, в десятки и сотни раз быстрее предыдущих поколений, работает в миллиметровом диапазоне.Специалисты СГУ разработали новый композит, который, по их словам, позволит повысить эффективность приемо-передающей аппаратуры нового поколения за счет снижения помех. Испытания показали высокую эффективность нового материала.Для работы в миллиметровом диапазоне длин волн прямые аналоги нового материала отсутствуют, отметили создатели. Для изготовления покрытия применялась технология магнетронного распыления.Исследования проводятся в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 20-07-00929. В дальнейшем научный коллектив намерен совершенствовать новый материал, а также разработать устройства вакуумной микроэлектроники на его основе.

https://ria.ru/20211209/sgu-1762792416.html

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технологии, саратов, саратовский государственный университет, российский фонд фундаментальных исследований, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского