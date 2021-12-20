https://ria.ru/20211220/sgu-1764284727.html
В России создали материал для будущих устройств связи 5G
В России создали материал для будущих устройств связи 5G - РИА Новости, 20.12.2021
В России создали материал для будущих устройств связи 5G
Уникальный материал для устройств связи 5G создали специалисты Саратовского государственного университета. По их словам, разработка, не имеющая аналогов в мире, РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T07:00
2021-12-20T07:00
2021-12-20T07:00
наука
технологии
саратов
саратовский государственный университет
российский фонд фундаментальных исследований
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603432104_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_11dc92ef8234a017e7aa297bd00f6645.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Уникальный материал для устройств связи 5G создали специалисты Саратовского государственного университета. По их словам, разработка, не имеющая аналогов в мире, повысит эффективность приема и передачи данных за счет подавления помех. Статья опубликована в журнале Applied Physics Letters.Материалы, хорошо поглощающие электромагнитное излучение и плохо его отражающие, широко востребованы при производстве современных систем связи. Как объяснили ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ), задача материалов этого типа — бороться с перекрестными помехами, возникающими из-за соседства большого числа антенн, работающих на одной частоте.Подавляющее большинство таких материалов, существующих на рынке сегодня, ориентировано на работу только с излучением дециметрового и сантиметрового диапазона. Однако новый протокол беспроводной связи 5G, который, по словам ученых, в десятки и сотни раз быстрее предыдущих поколений, работает в миллиметровом диапазоне.Специалисты СГУ разработали новый композит, который, по их словам, позволит повысить эффективность приемо-передающей аппаратуры нового поколения за счет снижения помех. Испытания показали высокую эффективность нового материала.Для работы в миллиметровом диапазоне длин волн прямые аналоги нового материала отсутствуют, отметили создатели. Для изготовления покрытия применялась технология магнетронного распыления.Исследования проводятся в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 20-07-00929. В дальнейшем научный коллектив намерен совершенствовать новый материал, а также разработать устройства вакуумной микроэлектроники на его основе.
https://ria.ru/20211209/sgu-1762792416.html
https://ria.ru/20210930/miet-1752327715.html
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603432104_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_5562c21e269e9e95a6924d115f9734eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, саратов, саратовский государственный университет, российский фонд фундаментальных исследований, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Уникальный материал для устройств связи 5G создали специалисты Саратовского государственного университета
. По их словам, разработка, не имеющая аналогов в мире, повысит эффективность приема и передачи данных за счет подавления помех. Статья опубликована в журнале Applied Physics Letters
.
Материалы, хорошо поглощающие электромагнитное излучение и плохо его отражающие, широко востребованы при производстве современных систем связи. Как объяснили ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ), задача материалов этого типа — бороться с перекрестными помехами, возникающими из-за соседства большого числа антенн, работающих на одной частоте.
Подавляющее большинство таких материалов, существующих на рынке сегодня, ориентировано на работу только с излучением дециметрового и сантиметрового диапазона. Однако новый протокол беспроводной связи 5G, который, по словам ученых, в десятки и сотни раз быстрее предыдущих поколений, работает в миллиметровом диапазоне.
Специалисты СГУ разработали новый композит, который, по их словам, позволит повысить эффективность приемо-передающей аппаратуры нового поколения за счет снижения помех. Испытания показали высокую эффективность нового материала.
"Наше покрытие представляет собой композитную пленку из кремния и алюминия, нанесенную на кварцевое стекло. Толщина пленки примерно в 100 раз меньше человеческого волоса. Покрытие из нашего материала более чем в 10 раз снижает мощность отраженного излучения и в 3-4 раза снижает мощность излучения, прошедшего через него", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории "Материалы специального назначения" СГУ Андрей Стародубов.
Для работы в миллиметровом диапазоне длин волн прямые аналоги нового материала отсутствуют, отметили создатели. Для изготовления покрытия применялась технология магнетронного распыления.
Исследования проводятся в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 20-07-00929. В дальнейшем научный коллектив намерен совершенствовать новый материал, а также разработать устройства вакуумной микроэлектроники на его основе.