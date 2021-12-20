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РЭЦ: сделок по продвижения продукции АПК заключено на 2,3 млрд рублей
РЭЦ: сделок по продвижения продукции АПК заключено на 2,3 млрд рублей - РИА Новости, 20.12.2021
РЭЦ: сделок по продвижения продукции АПК заключено на 2,3 млрд рублей
Участники программы продвижения продукции АПК заключили сделки на 2,3 миллиарда рублей в текущем году, сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:32
2021-12-20T10:32
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Участники программы продвижения продукции АПК заключили сделки на 2,3 миллиарда рублей в текущем году, сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Сегодня прошло финальное заседание нашей Экспертной комиссии. За этот год мы провели 15 заседаний, на которых рассмотрели 200 заявок от 113 отечественных производителей АПК, стремящихся найти своего покупателя за рубежом. Для сравнения: в 2020 году в РЭЦ поступило 157 заявлений от 93 компаний. Главным показателем эффективности программы является сумма контрактов, подписанных участниками программы, и за этот год компании заключили сделки на почти 2,3 миллиарда рублей", - сказал Солодов на последнем в этом году заседании Экспертной комиссии по отбору компаний на размещение продукции АПК в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом.По его словам, "активнее всего российские производители находят клиентов в ОАЭ". "Расширение нашей программы за счет открытия четвертого павильона в Египте должно в следующем году помочь еще большему числу компаний выйти на зарубежные рынки", – отметил вице-президент РЭЦ.На 15 заседании Комиссия рассмотрела 8 заявок от 7 компаний, из них 3 в КНР, по 2 – в ОАЭ и в Египет и одна во Вьетнам. В результате было одобрено 7 заявок от 6 компаний.Среди новых экспонатов демонстрационно-дегустационных павильонов появится продукция ООО "Гринвайз" – производитель растительных, гибридных и клеточных альтернатив мясу. Компания представит растительные джерки в павильоне в Египте.Компания ООО "Экспорт-Юнион" – псковский производитель нектаров из дикорастущих ягод будет представлена в павильоне в Шанхае.Предприятие, занимающееся переработкой семян рапса и подсолнечника АО "Орелмасло" представит рапсовое масло в Китае.Основанная в 2001 году самарская компания, производящая кондитерские изделия ООО "Сладпром" представит печенье и зефир в павильон Вьетнама.Компания СМАРТ (ИП Волков А.Е.), представляющая свою продукцию в павильонах КНР, Вьетнама и ОАЭ, расширит географию и направит семена подсолнечника, тыквы и жареный арахис в павильон Египта.Уральская кондитерская фабрика ГК "Ура! Кондитеры" (ИП Валеев Т.Р.) представит свое печенье сразу в 2 странах: Китае и ОАЭ.
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российский экспортный центр (рэц), россия
10:32 20.12.2021
 

РЭЦ: сделок по продвижения продукции АПК заключено на 2,3 млрд рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Участники программы продвижения продукции АПК заключили сделки на 2,3 миллиарда рублей в текущем году, сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"Сегодня прошло финальное заседание нашей Экспертной комиссии. За этот год мы провели 15 заседаний, на которых рассмотрели 200 заявок от 113 отечественных производителей АПК, стремящихся найти своего покупателя за рубежом. Для сравнения: в 2020 году в РЭЦ поступило 157 заявлений от 93 компаний. Главным показателем эффективности программы является сумма контрактов, подписанных участниками программы, и за этот год компании заключили сделки на почти 2,3 миллиарда рублей", - сказал Солодов на последнем в этом году заседании Экспертной комиссии по отбору компаний на размещение продукции АПК в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом.
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10 декабря, 15:49
РЭЦ и "Изи Штандарт" упростят российским экспортерам выход на внешние рынки
По его словам, "активнее всего российские производители находят клиентов в ОАЭ". "Расширение нашей программы за счет открытия четвертого павильона в Египте должно в следующем году помочь еще большему числу компаний выйти на зарубежные рынки", – отметил вице-президент РЭЦ.
На 15 заседании Комиссия рассмотрела 8 заявок от 7 компаний, из них 3 в КНР, по 2 – в ОАЭ и в Египет и одна во Вьетнам. В результате было одобрено 7 заявок от 6 компаний.
Среди новых экспонатов демонстрационно-дегустационных павильонов появится продукция ООО "Гринвайз" – производитель растительных, гибридных и клеточных альтернатив мясу. Компания представит растительные джерки в павильоне в Египте.
Компания ООО "Экспорт-Юнион" – псковский производитель нектаров из дикорастущих ягод будет представлена в павильоне в Шанхае.
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Предприятие, занимающееся переработкой семян рапса и подсолнечника АО "Орелмасло" представит рапсовое масло в Китае.
Основанная в 2001 году самарская компания, производящая кондитерские изделия ООО "Сладпром" представит печенье и зефир в павильон Вьетнама.
Компания СМАРТ (ИП Волков А.Е.), представляющая свою продукцию в павильонах КНР, Вьетнама и ОАЭ, расширит географию и направит семена подсолнечника, тыквы и жареный арахис в павильон Египта.
Уральская кондитерская фабрика ГК "Ура! Кондитеры" (ИП Валеев Т.Р.) представит свое печенье сразу в 2 странах: Китае и ОАЭ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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