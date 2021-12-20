https://ria.ru/20211220/sarmat-1764542963.html
Источник назвал дату начала летных испытаний МБР "Сармат"
Источник назвал дату начала летных испытаний МБР "Сармат" - РИА Новости, 20.12.2021
Источник назвал дату начала летных испытаний МБР "Сармат"
Первые летные испытания новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" "по полному циклу" должны состояться в конце января следующего года,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:01
2021-12-20T14:01
2021-12-20T14:01
новое оружие россии
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
сармат (ракета)
россия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Первые летные испытания новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" "по полному циклу" должны состояться в конце января следующего года, сообщил РИА Новости информированный источник."Летные испытания МБР "Сармат" планируется начать в конце января", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в рамках этих испытаний "планируется провести первый пуск новой ракеты по полному циклу – должны отработать все ступени нового изделия, а макеты боевых блоков упасть в расчетном районе на военном полигоне".Ранее были выполнены бросковые испытания "Сармата", которые предполагают отработку минометного старта ракеты из шахты, а также включение двигателей первой ступени.Как сообщил 16 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, первый полк МБР "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурской ракетной дивизии (Красноярский край).По словам Каракаева, в настоящее время в дивизии готовится инфраструктура для первого полка, ведутся работы по подготовке к летным испытаниям."Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет 10 тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".
https://ria.ru/20201217/sarmat-1589730625.html
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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета), россия
Источник назвал дату начала летных испытаний МБР "Сармат"
Источник: летные испытания МБР "Сармат" по полному циклу планируют начать в январе
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Первые летные испытания новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" "по полному циклу" должны состояться в конце января следующего года, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Летные испытания МБР "Сармат"
планируется начать в конце января", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в рамках этих испытаний "планируется провести первый пуск новой ракеты по полному циклу – должны отработать все ступени нового изделия, а макеты боевых блоков упасть в расчетном районе на военном полигоне".
Ранее были выполнены бросковые испытания "Сармата", которые предполагают отработку минометного старта ракеты из шахты, а также включение двигателей первой ступени.
Как сообщил 16 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН
) Сергей Каракаев
, первый полк МБР "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурской ракетной дивизии (Красноярский край
).
По словам Каракаева, в настоящее время в дивизии готовится инфраструктура для первого полка, ведутся работы по подготовке к летным испытаниям.
"Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет 10 тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".