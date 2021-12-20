https://ria.ru/20211220/sanktsii-1764567204.html

Зеленский призвал вводить превентивные санкции против России

Зеленский призвал вводить превентивные санкции против России - РИА Новости, 20.12.2021

Зеленский призвал вводить превентивные санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что санкции против РФ необходимо вводить превентивно, а не постфактум, чтобы не допустить у руководства РФ даже... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:52

2021-12-20T15:52

2021-12-20T15:52

в мире

украина

белоруссия

владимир зеленский

ситуация на украине

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_2a1d5cdec5bef5d83cf5365062881c87.jpg

КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что санкции против РФ необходимо вводить превентивно, а не постфактум, чтобы не допустить у руководства РФ даже мысли об эскалации."Кто-то говорил, Белоруссия или Россия, что может быть (размещено – ред.) ядерное оружие. Ну, окей, я думаю, что реакция будет следующая, если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции. Предпосылок, почему президент РФ сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион", - сказал Зеленский в ходе совместного брифинга с президентами Литвы и Польши.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение РФ от SWIFT. В России в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT создана своя Система передачи финансовых сообщений Банка России.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211126/sanktsii-1760930028.html

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761917184.html

https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754094761.html

украина

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, ситуация на украине, россия