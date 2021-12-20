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https://ria.ru/20211220/sanktsii-1764567204.html
Зеленский призвал вводить превентивные санкции против России
Зеленский призвал вводить превентивные санкции против России - РИА Новости, 20.12.2021
Зеленский призвал вводить превентивные санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что санкции против РФ необходимо вводить превентивно, а не постфактум, чтобы не допустить у руководства РФ даже... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:52
2021-12-20T15:52
в мире
украина
белоруссия
владимир зеленский
ситуация на украине
россия
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что санкции против РФ необходимо вводить превентивно, а не постфактум, чтобы не допустить у руководства РФ даже мысли об эскалации."Кто-то говорил, Белоруссия или Россия, что может быть (размещено – ред.) ядерное оружие. Ну, окей, я думаю, что реакция будет следующая, если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции. Предпосылок, почему президент РФ сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион", - сказал Зеленский в ходе совместного брифинга с президентами Литвы и Польши.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение РФ от SWIFT. В России в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT создана своя Система передачи финансовых сообщений Банка России.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211126/sanktsii-1760930028.html
https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761917184.html
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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, ситуация на украине, россия
15:52 20.12.2021
 
Зеленский призвал вводить превентивные санкции против России

Президент Зеленский: санкции против России нужно вводить превентивно, а не постфактум

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что санкции против РФ необходимо вводить превентивно, а не постфактум, чтобы не допустить у руководства РФ даже мысли об эскалации.
"Кто-то говорил, Белоруссия или Россия, что может быть (размещено – ред.) ядерное оружие. Ну, окей, я думаю, что реакция будет следующая, если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции. Предпосылок, почему президент РФ сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион", - сказал Зеленский в ходе совместного брифинга с президентами Литвы и Польши.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 17:16
Зеленский заявил, что не считает людьми тех, против кого ввел санкции
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.
Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение РФ от SWIFT. В России в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT создана своя Система передачи финансовых сообщений Банка России.
Москва в преддверии Нового года - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 20:04
Президенты Литвы, Польши и Украины призвали ввести санкции против России
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 19:48
МИД Украины поприветствовал новые санкции ЕС по Крыму
 
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