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Швейцария ввела санкции против белорусских физлиц и организаций
Швейцария ввела санкции против белорусских физлиц и организаций - РИА Новости, 20.12.2021
Швейцария ввела санкции против белорусских физлиц и организаций
Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против физических лиц и организаций Белоруссии, под ограничения попала в том числе авиакомпания "Белавиа",... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:44
2021-12-20T15:42
в мире
швейцария
белоруссия
евросоюз
белавиа
белоруснефть
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ЦЮРИХ, 20 дек - РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против физических лиц и организаций Белоруссии, под ограничения попала в том числе авиакомпания "Белавиа", свидетельствует данные, опубликованные Государственным секретариатом страны по экономике (SECO).Евросоюз в начале декабря принял новый пакет санкций против Белоруссии, в него была включена "Белавиа". Всего в новом списке фигурировали 17 физлиц (в основном это судьи и сотрудники погранслужб Белоруссии), а также 11 организаций. Расширенные 15 ноября критерии санкционного режима ЕС по Белоруссии позволили добавлять в списки тех, кого Брюссель посчитал причастными к миграционному кризису у белорусских границ."Министерство экономики, образования и науки Швейцарии внесло изменения в приложения 7 и 8 к постановлению о мерах в отношении Белоруссии от 17 декабря 2021 года. Семнадцать физических лиц и одиннадцать компаний и организаций были недавно включены в приложение 7", - говорится в сообщении ведомства. Ограничения вступят в силу 20 декабря в 18.00 (20.00 мск).В частности, санкции введены против пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, главы Госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо, авиакомпании "Белавиа", предприятий "Гродно Азот" и "Белоруснефть", а также сирийской авиакомпании Cham Wings.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20211212/sanktsii-1763375116.html
https://ria.ru/20211203/belavia-1761990009.html
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в мире, швейцария, белоруссия, евросоюз, белавиа, белоруснефть
13:44 20.12.2021 (обновлено: 15:42 20.12.2021)
 
Швейцария ввела санкции против белорусских физлиц и организаций

Швейцария ввела санкции против белорусских физлиц и организаций, включая "Белавиа"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолета белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолета белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЦЮРИХ, 20 дек - РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против физических лиц и организаций Белоруссии, под ограничения попала в том числе авиакомпания "Белавиа", свидетельствует данные, опубликованные Государственным секретариатом страны по экономике (SECO).
Евросоюз в начале декабря принял новый пакет санкций против Белоруссии, в него была включена "Белавиа". Всего в новом списке фигурировали 17 физлиц (в основном это судьи и сотрудники погранслужб Белоруссии), а также 11 организаций. Расширенные 15 ноября критерии санкционного режима ЕС по Белоруссии позволили добавлять в списки тех, кого Брюссель посчитал причастными к миграционному кризису у белорусских границ.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря, 21:38
Премьер Польши обсудил с Шольцем новые санкции против Белоруссии
"Министерство экономики, образования и науки Швейцарии внесло изменения в приложения 7 и 8 к постановлению о мерах в отношении Белоруссии от 17 декабря 2021 года. Семнадцать физических лиц и одиннадцать компаний и организаций были недавно включены в приложение 7", - говорится в сообщении ведомства. Ограничения вступят в силу 20 декабря в 18.00 (20.00 мск).
В частности, санкции введены против пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, главы Госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо, авиакомпании "Белавиа", предприятий "Гродно Азот" и "Белоруснефть", а также сирийской авиакомпании Cham Wings.
Самолета белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 12:26
"Белавиа" заявила о сокращении парка самолетов из-за санкций
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Мы полетим тогда, когда нам нужно будет! – Лукашенко о полетах Белавиа в Крым - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 20:37Туризм
Лукашенко заявил, что "Белавиа" будет летать в Крым
 
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