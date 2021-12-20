https://ria.ru/20211220/sanktsii-1764538415.html

Швейцария ввела санкции против белорусских физлиц и организаций

Швейцария ввела санкции против белорусских физлиц и организаций - РИА Новости, 20.12.2021

Швейцария ввела санкции против белорусских физлиц и организаций

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против физических лиц и организаций Белоруссии, под ограничения попала в том числе авиакомпания "Белавиа",... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:44

2021-12-20T13:44

2021-12-20T15:42

в мире

швейцария

белоруссия

евросоюз

белавиа

белоруснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705179_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_932c2333bab8b48171be484abf4603fa.jpg

ЦЮРИХ, 20 дек - РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против физических лиц и организаций Белоруссии, под ограничения попала в том числе авиакомпания "Белавиа", свидетельствует данные, опубликованные Государственным секретариатом страны по экономике (SECO).Евросоюз в начале декабря принял новый пакет санкций против Белоруссии, в него была включена "Белавиа". Всего в новом списке фигурировали 17 физлиц (в основном это судьи и сотрудники погранслужб Белоруссии), а также 11 организаций. Расширенные 15 ноября критерии санкционного режима ЕС по Белоруссии позволили добавлять в списки тех, кого Брюссель посчитал причастными к миграционному кризису у белорусских границ."Министерство экономики, образования и науки Швейцарии внесло изменения в приложения 7 и 8 к постановлению о мерах в отношении Белоруссии от 17 декабря 2021 года. Семнадцать физических лиц и одиннадцать компаний и организаций были недавно включены в приложение 7", - говорится в сообщении ведомства. Ограничения вступят в силу 20 декабря в 18.00 (20.00 мск).В частности, санкции введены против пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, главы Госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо, авиакомпании "Белавиа", предприятий "Гродно Азот" и "Белоруснефть", а также сирийской авиакомпании Cham Wings.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20211212/sanktsii-1763375116.html

https://ria.ru/20211203/belavia-1761990009.html

https://ria.ru/20211130/belavia-1761541949.html

швейцария

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, белоруссия, евросоюз, белавиа, белоруснефть