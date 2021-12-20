13:36 20.12.2021 (обновлено: 15:14 20.12.2021)
В МИД назвали налаживание отношений России и США делом политической воли
Замглавы МИД Рябков: Россия готова налаживать отношения с США, мяч на их стороне
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия готова налаживать отношения с США, все предложения им сделаны, мяч на стороне Вашингтона, и это вопрос политической воли, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Как только к этому будет готов Вашингтон, за нами дело не станет",- сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, когда стоит ждать налаживания отношений РФ и США.
"Все предложения в разных областях - от стратегической стабильности и до виз - у них на столе. Нет ничего, что можно было бы описать словами "должок за Россией". Такого нет. Все предложено американцам. Видимо, у них стоит вопрос политического выбора",- отметил Рябков.
По его словам, если США реагируют негативно, "значит тем самым они проводят осознанную линию на сохранение кризисных явлений и нагнетание напряженности".
"С этим мы не можем согласиться. Мы привыкли работать по конструктивной и позитивной повестке дня. Предложения, переданные США и НАТО, - это очередное подтверждение того, что именно так мы и будем действовать",- подчеркнул замминистра.
Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.