https://ria.ru/20211220/ryabkov-1764536464.html

В МИД назвали налаживание отношений России и США делом политической воли

В МИД назвали налаживание отношений России и США делом политической воли - РИА Новости, 20.12.2021

В МИД назвали налаживание отношений России и США делом политической воли

Россия готова налаживать отношения с США, все предложения им сделаны, мяч на стороне Вашингтона, и это вопрос политической воли, заявил в понедельник замглавы... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:36

2021-12-20T13:36

2021-12-20T15:14

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия готова налаживать отношения с США, все предложения им сделаны, мяч на стороне Вашингтона, и это вопрос политической воли, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Как только к этому будет готов Вашингтон, за нами дело не станет",- сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, когда стоит ждать налаживания отношений РФ и США."Все предложения в разных областях - от стратегической стабильности и до виз - у них на столе. Нет ничего, что можно было бы описать словами "должок за Россией". Такого нет. Все предложено американцам. Видимо, у них стоит вопрос политического выбора",- отметил Рябков.По его словам, если США реагируют негативно, "значит тем самым они проводят осознанную линию на сохранение кризисных явлений и нагнетание напряженности"."С этим мы не можем согласиться. Мы привыкли работать по конструктивной и позитивной повестке дня. Предложения, переданные США и НАТО, - это очередное подтверждение того, что именно так мы и будем действовать",- подчеркнул замминистра.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211217/ryabkov-1764244948.html

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сша, вашингтон (город), сергей рябков, россия, нато