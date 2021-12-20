Рябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в США
Замглавы МИД Рябков: по вопросу доступа к российской дипсобственности в США нет сдвигов,
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. По вопросу доступа к российской дипломатической собственности в США от Вашингтона нет сдвигов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По дипсобственности нет никаких сдвигов. Нам продолжают отказывать в доступе на наши объекты. Будем продолжать дальше добиваться от США выполнения их обязательств в рамках Венской конвенции, потому что, по сути, нас лишили доступа к нашей собственности, причем защищённой дипломатическим иммунитетом ", - сказал Рябков журналистам.
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.