https://ria.ru/20211220/ryabkov-1764498864.html

Рябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в США

Рябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в США - РИА Новости, 20.12.2021

Рябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в США

По вопросу доступа к российской дипломатической собственности в США от Вашингтона нет сдвигов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:12

2021-12-20T10:12

2021-12-20T10:12

сша

сан-франциско

сергей рябков

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дональд трамп

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. По вопросу доступа к российской дипломатической собственности в США от Вашингтона нет сдвигов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По дипсобственности нет никаких сдвигов. Нам продолжают отказывать в доступе на наши объекты. Будем продолжать дальше добиваться от США выполнения их обязательств в рамках Венской конвенции, потому что, по сути, нас лишили доступа к нашей собственности, причем защищённой дипломатическим иммунитетом ", - сказал Рябков журналистам.Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20211220/ssha-1764497122.html

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сша, сан-франциско, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дональд трамп, россия