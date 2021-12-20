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Рябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в США
Рябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в США - РИА Новости, 20.12.2021
Рябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в США
По вопросу доступа к российской дипломатической собственности в США от Вашингтона нет сдвигов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:12
2021-12-20T10:12
сша
сан-франциско
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. По вопросу доступа к российской дипломатической собственности в США от Вашингтона нет сдвигов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По дипсобственности нет никаких сдвигов. Нам продолжают отказывать в доступе на наши объекты. Будем продолжать дальше добиваться от США выполнения их обязательств в рамках Венской конвенции, потому что, по сути, нас лишили доступа к нашей собственности, причем защищённой дипломатическим иммунитетом ", - сказал Рябков журналистам.Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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сша, сан-франциско, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дональд трамп, россия
10:12 20.12.2021
 
Рябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в США

Замглавы МИД Рябков: по вопросу доступа к российской дипсобственности в США нет сдвигов,

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. По вопросу доступа к российской дипломатической собственности в США от Вашингтона нет сдвигов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По дипсобственности нет никаких сдвигов. Нам продолжают отказывать в доступе на наши объекты. Будем продолжать дальше добиваться от США выполнения их обязательств в рамках Венской конвенции, потому что, по сути, нас лишили доступа к нашей собственности, причем защищённой дипломатическим иммунитетом ", - сказал Рябков журналистам.
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
10:00
Консультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИД
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
 
СШАСан-ФранцискоСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДональд ТрампРоссия
 
 
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