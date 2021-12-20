https://ria.ru/20211220/ryabkov-1764496664.html

Рябков допустил положительное развитие отношений с США

Рябков допустил положительное развитие отношений с США - РИА Новости, 20.12.2021

Рябков допустил положительное развитие отношений с США

Москва допускает положительное развитие в дальнейших отношениях с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности, сказал замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T09:57

2021-12-20T09:57

2021-12-20T09:57

сша

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва допускает положительное развитие в дальнейших отношениях с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся в этом направлении", - сказал Рябков.Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как Рябков ранее заявлял РИА Новости, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211219/predlozheniya-1764430091.html

сша

россия

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сша, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия