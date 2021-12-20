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Рябков допустил положительное развитие отношений с США
Рябков допустил положительное развитие отношений с США - РИА Новости, 20.12.2021
Рябков допустил положительное развитие отношений с США
Москва допускает положительное развитие в дальнейших отношениях с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности, сказал замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:57
2021-12-20T09:57
2021-12-20T09:57
сша
сергей рябков
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва допускает положительное развитие в дальнейших отношениях с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся в этом направлении", - сказал Рябков.Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как Рябков ранее заявлял РИА Новости, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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сша, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Рябков допустил положительное развитие отношений с США
Замглавы МИД Рябков: Москва допускает положительное развитие в дальнейших отношениях с США