https://ria.ru/20211220/rubl-1764479631.html

Финансист назвал лучшее время для покупки рубля

Финансист назвал лучшее время для покупки рубля - РИА Новости, 20.12.2021

Финансист назвал лучшее время для покупки рубля

Выжидая наиболее выгодное время для продажи валюты, стоит следить за текущими котировками, действиями Банка России и мировых регуляторов, ценами на сырье и... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T03:13

2021-12-20T03:13

2021-12-20T03:13

экономика

россия

бкс мир инвестиций

сергей кучин

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выжидая наиболее выгодное время для продажи валюты, стоит следить за текущими котировками, действиями Банка России и мировых регуляторов, ценами на сырье и геополитическим фоном, рассказал агентству "Прайм" начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин.А при укреплении рубля на 10 процентов инфляция снижается примерно на 0,5 процентов в годовом выражении. Соответственно российскому регулятору нет смысла значительно "девальвировать рубль". По словам Кучина, при курсе рубля выше 75-77 рублей за доллар российская валюта смотрится недооцененной.Собеседник предупреждает, что в играх с валютой инвестор может потерять все. Он советует не держать в кэше деньги, а инвестировать. По оценкам брокера, могут открыться возможности в дивидендных акциях и рублевом долге. Купив рубли по 77 за доллар, можно сформировать портфель из дивидендных акций и рублевого долга в зависимости от риск-профиля инвестора.

https://ria.ru/20211216/obmen-1763964140.html

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экономика, россия, бкс мир инвестиций, сергей кучин