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Финансист назвал лучшее время для покупки рубля
Финансист назвал лучшее время для покупки рубля - РИА Новости, 20.12.2021
Финансист назвал лучшее время для покупки рубля
Выжидая наиболее выгодное время для продажи валюты, стоит следить за текущими котировками, действиями Банка России и мировых регуляторов, ценами на сырье и... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T03:13
2021-12-20T03:13
экономика
россия
бкс мир инвестиций
сергей кучин
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выжидая наиболее выгодное время для продажи валюты, стоит следить за текущими котировками, действиями Банка России и мировых регуляторов, ценами на сырье и геополитическим фоном, рассказал агентству "Прайм" начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин.А при укреплении рубля на 10 процентов инфляция снижается примерно на 0,5 процентов в годовом выражении. Соответственно российскому регулятору нет смысла значительно "девальвировать рубль". По словам Кучина, при курсе рубля выше 75-77 рублей за доллар российская валюта смотрится недооцененной.Собеседник предупреждает, что в играх с валютой инвестор может потерять все. Он советует не держать в кэше деньги, а инвестировать. По оценкам брокера, могут открыться возможности в дивидендных акциях и рублевом долге. Купив рубли по 77 за доллар, можно сформировать портфель из дивидендных акций и рублевого долга в зависимости от риск-профиля инвестора.
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экономика, россия, бкс мир инвестиций, сергей кучин
03:13 20.12.2021
 
Финансист назвал лучшее время для покупки рубля

Финансист "БКС Мир инвестиций" Кучин: для покупки рубля подходит диапазон 72-75 за доллар

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара в Москве
Электронное табло со знаком доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выжидая наиболее выгодное время для продажи валюты, стоит следить за текущими котировками, действиями Банка России и мировых регуляторов, ценами на сырье и геополитическим фоном, рассказал агентству "Прайм" начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин.
"ЦБ неоднократно говорил, что экономике нужен стабильный рубль, а не крепкий или слабый. Диапазон 72-75 за 1 доллар устраивает и население, и бизнес. Курс 75+ ведет, с одной стороны, к увеличению налогов со стороны экспортеров, с другой стороны - к росту инфляции", — указывает Кучин.
А при укреплении рубля на 10 процентов инфляция снижается примерно на 0,5 процентов в годовом выражении. Соответственно российскому регулятору нет смысла значительно "девальвировать рубль". По словам Кучина, при курсе рубля выше 75-77 рублей за доллар российская валюта смотрится недооцененной.
Собеседник предупреждает, что в играх с валютой инвестор может потерять все. Он советует не держать в кэше деньги, а инвестировать. По оценкам брокера, могут открыться возможности в дивидендных акциях и рублевом долге. Купив рубли по 77 за доллар, можно сформировать портфель из дивидендных акций и рублевого долга в зависимости от риск-профиля инвестора.
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ЭкономикаРоссияБКС Мир инвестицийСергей Кучин
 
 
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