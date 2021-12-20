Финансист назвал лучшее время для покупки рубля
Финансист "БКС Мир инвестиций" Кучин: для покупки рубля подходит диапазон 72-75 за доллар
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выжидая наиболее выгодное время для продажи валюты, стоит следить за текущими котировками, действиями Банка России и мировых регуляторов, ценами на сырье и геополитическим фоном, рассказал агентству "Прайм" начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин.
"ЦБ неоднократно говорил, что экономике нужен стабильный рубль, а не крепкий или слабый. Диапазон 72-75 за 1 доллар устраивает и население, и бизнес. Курс 75+ ведет, с одной стороны, к увеличению налогов со стороны экспортеров, с другой стороны - к росту инфляции", — указывает Кучин.
А при укреплении рубля на 10 процентов инфляция снижается примерно на 0,5 процентов в годовом выражении. Соответственно российскому регулятору нет смысла значительно "девальвировать рубль". По словам Кучина, при курсе рубля выше 75-77 рублей за доллар российская валюта смотрится недооцененной.
Собеседник предупреждает, что в играх с валютой инвестор может потерять все. Он советует не держать в кэше деньги, а инвестировать. По оценкам брокера, могут открыться возможности в дивидендных акциях и рублевом долге. Купив рубли по 77 за доллар, можно сформировать портфель из дивидендных акций и рублевого долга в зависимости от риск-профиля инвестора.
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