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Организаторы РИФ-2022 проработают вопросы пребывания гостей
Организаторы РИФ-2022 проработают вопросы пребывания гостей - РИА Новости, 20.12.2021
Организаторы РИФ-2022 проработают вопросы пребывания гостей
Организаторы Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи проработают совместно с Роспотребнадзором вопросы пребывания гостей на площадке, готовы к любому... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:37
2021-12-20T13:37
экономика
сочи
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Организаторы Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи проработают совместно с Роспотребнадзором вопросы пребывания гостей на площадке, готовы к любому развитию эпидситуации, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Российский инвестиционный форум пройдет с 17 по 19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории "Сириус"."Мы готовы к любому развитию эпидситуации, отработаем все детали пребывания гостей на площадке совместно с Роспотребнадзором", - сказал Чернышенко на оперативном совещании премьер-министра с заместителями.Он отметил, что в программе РИФ более 40 сессии по вопросам социально-экономического развития страны и регионов. Пленарное заседание будет посвящено привлечению инвестиций в субъекты РФ и реализации национальных целей.По словам вице-премьера, на текущий момент свое участие с форуме подтвердили 60 регионов."На выставке и во время пленарных сессии субъекты планируют представить свои лучшие проекты и практики для масштабирования на федеральном уровне... Проекты направлены на повышение инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, рост доходов населения, рост выпуска товаров и услуг", - рассказал Чернышенко.РИФ не проводился с 2019 года из-за пандемии коронавируса.
https://rsport.ria.ru/20211216/chernyshenko-1763991550.html
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экономика, сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий чернышенко, россия
13:37 20.12.2021
 
Организаторы РИФ-2022 проработают вопросы пребывания гостей

Чернышенко: организаторы РИФ-2022 в Сочи готовы к любому развитию эпидситуации

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Организаторы Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи проработают совместно с Роспотребнадзором вопросы пребывания гостей на площадке, готовы к любому развитию эпидситуации, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Российский инвестиционный форум пройдет с 17 по 19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории "Сириус".
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"Мы готовы к любому развитию эпидситуации, отработаем все детали пребывания гостей на площадке совместно с Роспотребнадзором", - сказал Чернышенко на оперативном совещании премьер-министра с заместителями.
Он отметил, что в программе РИФ более 40 сессии по вопросам социально-экономического развития страны и регионов. Пленарное заседание будет посвящено привлечению инвестиций в субъекты РФ и реализации национальных целей.
По словам вице-премьера, на текущий момент свое участие с форуме подтвердили 60 регионов.
"На выставке и во время пленарных сессии субъекты планируют представить свои лучшие проекты и практики для масштабирования на федеральном уровне... Проекты направлены на повышение инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, рост доходов населения, рост выпуска товаров и услуг", - рассказал Чернышенко.
РИФ не проводился с 2019 года из-за пандемии коронавируса.
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ЭкономикаСочиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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