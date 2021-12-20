https://ria.ru/20211220/rif-2022-1764536647.html

Организаторы РИФ-2022 проработают вопросы пребывания гостей

Организаторы РИФ-2022 проработают вопросы пребывания гостей - РИА Новости, 20.12.2021

Организаторы РИФ-2022 проработают вопросы пребывания гостей

Организаторы Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи проработают совместно с Роспотребнадзором вопросы пребывания гостей на площадке, готовы к любому... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:37

2021-12-20T13:37

2021-12-20T13:37

экономика

сочи

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Организаторы Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи проработают совместно с Роспотребнадзором вопросы пребывания гостей на площадке, готовы к любому развитию эпидситуации, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Российский инвестиционный форум пройдет с 17 по 19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории "Сириус"."Мы готовы к любому развитию эпидситуации, отработаем все детали пребывания гостей на площадке совместно с Роспотребнадзором", - сказал Чернышенко на оперативном совещании премьер-министра с заместителями.Он отметил, что в программе РИФ более 40 сессии по вопросам социально-экономического развития страны и регионов. Пленарное заседание будет посвящено привлечению инвестиций в субъекты РФ и реализации национальных целей.По словам вице-премьера, на текущий момент свое участие с форуме подтвердили 60 регионов."На выставке и во время пленарных сессии субъекты планируют представить свои лучшие проекты и практики для масштабирования на федеральном уровне... Проекты направлены на повышение инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, рост доходов населения, рост выпуска товаров и услуг", - рассказал Чернышенко.РИФ не проводился с 2019 года из-за пандемии коронавируса.

https://rsport.ria.ru/20211216/chernyshenko-1763991550.html

https://ria.ru/20211214/ekspo-2030-1763706717.html

сочи

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экономика, сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий чернышенко, россия