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Андрея Хазина назначили и.о. ректора РГСУ
Андрея Хазина назначили и.о. ректора РГСУ - РИА Новости, 20.12.2021
Андрея Хазина назначили и.о. ректора РГСУ
Андрей Хазин с 21 декабря начнет исполнять обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ), сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:26
2021-12-20T10:26
2021-12-20T10:54
образование - общество
москва
ргсу
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
андрей хазин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Андрей Хазин с 21 декабря начнет исполнять обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ), сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ."C 21 декабря исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета назначен Андрей Леонидович Хазин. Андрей Хазин – известный ученый, действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем президента РФ, ЮНЕСКО и генерального секретаря ООН", - говорится в сообщении.Бывший ректор Наталья Починок ушла с поста по собственному желанию и заявила, что сосредоточится на работе в Общественной палате РФ как председатель комиссии по социальной политике и будет помогать отечественному высшему образованию.
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образование - общество, москва, ргсу, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), андрей хазин, навигатор абитуриента
10:26 20.12.2021 (обновлено: 10:54 20.12.2021)
Андрея Хазина назначили и.о. ректора РГСУ
Глава Минобрнауки назначил Андрея Хазина исполняющим обязанности ректора РГСУ с 21 декабря