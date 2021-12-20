Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/rgsu-1764500549.html
Андрея Хазина назначили и.о. ректора РГСУ
Андрея Хазина назначили и.о. ректора РГСУ - РИА Новости, 20.12.2021
Андрея Хазина назначили и.о. ректора РГСУ
Андрей Хазин с 21 декабря начнет исполнять обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ), сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:26
2021-12-20T10:54
образование - общество
москва
ргсу
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
андрей хазин
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764500320_0:22:2965:1689_1920x0_80_0_0_c88978e70348f421b8c519536e475ae5.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Андрей Хазин с 21 декабря начнет исполнять обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ), сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ."C 21 декабря исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета назначен Андрей Леонидович Хазин. Андрей Хазин – известный ученый, действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем президента РФ, ЮНЕСКО и генерального секретаря ООН", - говорится в сообщении.Бывший ректор Наталья Починок ушла с поста по собственному желанию и заявила, что сосредоточится на работе в Общественной палате РФ как председатель комиссии по социальной политике и будет помогать отечественному высшему образованию.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764500320_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e9d1af5d017ea372d85d4e0be0229a98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование - общество, москва, ргсу, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), андрей хазин, навигатор абитуриента
10:26 20.12.2021 (обновлено: 10:54 20.12.2021)
 
Андрея Хазина назначили и.о. ректора РГСУ

Глава Минобрнауки назначил Андрея Хазина исполняющим обязанности ректора РГСУ с 21 декабря

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский ученый-историк и искусствовед, педагог, государственный и общественный деятель Андрей Хазин
Российский ученый-историк и искусствовед, педагог, государственный и общественный деятель Андрей Хазин - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Андрей Хазин с 21 декабря начнет исполнять обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ), сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.
"C 21 декабря исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета назначен Андрей Леонидович Хазин. Андрей Хазин – известный ученый, действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем президента РФ, ЮНЕСКО и генерального секретаря ООН", - говорится в сообщении.
Бывший ректор Наталья Починок ушла с поста по собственному желанию и заявила, что сосредоточится на работе в Общественной палате РФ как председатель комиссии по социальной политике и будет помогать отечественному высшему образованию.
 
Образование - ОбществоМоскваРГСУМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Андрей ХазинНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20"Вызывает рак": популярный в России продукт назвали смертельно опасным
02:12Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
02:10Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
02:08Премьер Украины оценил запасы газа в стране
02:03"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
Лента новостейМолния
"Вызывает рак": популярный в России продукт назвали смертельно опаснымФинансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубляАналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валютеПремьер Украины оценил запасы газа в стране"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в СШАНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"