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Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России - РИА Новости, 20.12.2021
Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
Роль внешней разведки в обеспечении безопасности РФ растет, это касается оперативного и качественного анализа международной информации, заявил президент России... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T01:11
2021-12-20T01:11
2021-12-20T09:29
общество
безопасность
москва
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роль внешней разведки в обеспечении безопасности РФ растет, это касается оперативного и качественного анализа международной информации, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства также отметил четкую работу сотрудников ФСО и главного управления специальных программ."Государство, наш народ делает все необходимое для вашей продуктивной работы, для технического оперативного кадрового укрепления специальных служб, и надо использовать этот потенциал по максимуму, уверенно решая все поставленные задачи. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем вы будете работать на совесть, добиваться значимых результатов по всем направлениям, за которые отвечают ваши ведомства", - добавил президент.
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Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
2021-12-20T01:11
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общество, безопасность, москва, владимир путин, россия, видео
01:11 20.12.2021 (обновлено: 09:29 20.12.2021)
Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
Президент Путин: растет роль внешней разведки в обеспечении безопасности России