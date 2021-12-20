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Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России

Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России - РИА Новости, 20.12.2021

Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России

Роль внешней разведки в обеспечении безопасности РФ растет, это касается оперативного и качественного анализа международной информации, заявил президент России... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T01:11

2021-12-20T01:11

2021-12-20T09:29

общество

безопасность

москва

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роль внешней разведки в обеспечении безопасности РФ растет, это касается оперативного и качественного анализа международной информации, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства также отметил четкую работу сотрудников ФСО и главного управления специальных программ."Государство, наш народ делает все необходимое для вашей продуктивной работы, для технического оперативного кадрового укрепления специальных служб, и надо использовать этот потенциал по максимуму, уверенно решая все поставленные задачи. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем вы будете работать на совесть, добиваться значимых результатов по всем направлениям, за которые отвечают ваши ведомства", - добавил президент.

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Поздравление Путина с днем работника органов безопасности Поздравление Путина с днем работника органов безопасности 2021-12-20T01:11 true PT4M53S

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