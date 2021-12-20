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Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России - РИА Новости, 20.12.2021
Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
Роль внешней разведки в обеспечении безопасности РФ растет, это касается оперативного и качественного анализа международной информации, заявил президент России... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T01:11
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общество
безопасность
москва
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роль внешней разведки в обеспечении безопасности РФ растет, это касается оперативного и качественного анализа международной информации, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства также отметил четкую работу сотрудников ФСО и главного управления специальных программ."Государство, наш народ делает все необходимое для вашей продуктивной работы, для технического оперативного кадрового укрепления специальных служб, и надо использовать этот потенциал по максимуму, уверенно решая все поставленные задачи. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем вы будете работать на совесть, добиваться значимых результатов по всем направлениям, за которые отвечают ваши ведомства", - добавил президент.
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Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
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общество, безопасность, москва, владимир путин, россия, видео
Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роль внешней разведки в обеспечении безопасности РФ растет, это касается оперативного и качественного анализа международной информации, заявил президент России Владимир Путин.
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01:11 20.12.2021 (обновлено: 09:29 20.12.2021)
 
Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России

Президент Путин: растет роль внешней разведки в обеспечении безопасности России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роль внешней разведки в обеспечении безопасности РФ растет, это касается оперативного и качественного анализа международной информации, заявил президент России Владимир Путин.

"В комплексном обеспечении безопасности нашей страны возрастает роль внешней разведки. Прежде всего это касается оперативного и качественного анализа международной информации, выработки прогнозов развития обстановки в мире в целом и в отдельных регионах", - сказал Путин в видеообращении с поздравлением работников органов безопасности, которое опубликовано на сайте телеканала "Звезда".

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Владимир Путин
Президент России
Глава государства также отметил четкую работу сотрудников ФСО и главного управления специальных программ.
"Государство, наш народ делает все необходимое для вашей продуктивной работы, для технического оперативного кадрового укрепления специальных служб, и надо использовать этот потенциал по максимуму, уверенно решая все поставленные задачи. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем вы будете работать на совесть, добиваться значимых результатов по всем направлениям, за которые отвечают ваши ведомства", - добавил президент.
 
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