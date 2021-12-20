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Нижегородская область
https://ria.ru/20211220/rasselenie-1764617659.html
Почти четыре тысячи жителей ветхого фонда расселено в Нижегородской области
Почти четыре тысячи жителей ветхого фонда расселено в Нижегородской области - РИА Новости, 20.12.2021
Почти четыре тысячи жителей ветхого фонда расселено в Нижегородской области
Почти 4000 жителей ветхого и аварийного фонда расселено в Нижегородской области с 2019 года по декабрь 2021 года, заявил глава региона Глеб Никитин, выступая с... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T20:22
2021-12-20T20:22
нижегородская область
общество
нижегородская область
фонд жкх
глеб никитин
жилье
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Почти 4000 жителей ветхого и аварийного фонда расселено в Нижегородской области с 2019 года по декабрь 2021 года, заявил глава региона Глеб Никитин, выступая с ежегодным отчетом.По словам губернатора, всего за 2019 - 2023 годы планируется улучшить жилищные условия более 11 тысяч человек."Для обеспечения наших жителей новыми комфортными и современными квадратными метрами мы крайне ответственно подходим к строительству новых жилищных комплексов. За весь период пандемии мы не остановили стройку ни на день, при этом не появилось никаких новых проблемных объектов, мы не только сохранили темпы ввода жилья, но и по итогам текущего года нарастили их и преодолели исторический максимум. Всего за четыре года к жилому фонду региона добавилось почти шесть миллионов квадратных метров", - подчеркнул Никитин.Согласно федеральному законодательству, переселяющиеся из аварийных домов люди получают либо новые квартиры, либо денежные компенсации. Нижегородская область решает задачу по национальному проекту "Жилье и городская среда" в большей степени в предоставлении людям, переселяемым из аварийного жилья, жилья в новостройках. Таким образом, наибольшая часть исполнения установленных федерацией нормативов традиционно приходится на последний квартал года: в этот период подрядчики, как правило, массово завершают строительство домов, и происходит передача в муниципальную собственность новых квартир для переселения граждан.Никитин напомнил, что в связи с тем, что правительство Нижегородской области приняло решение к концу 2023 года полностью расселить жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года, в октябре правление Фонда ЖКХ РФ одобрило заявку региона на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки на реализацию этого федерального проекта. Сумма финансирования на 2022 и 2023 год составит 6,97 миллиарда рублей. Средства будут направлены на переселение 8 167 человек из 3 687 аварийных и ветхих жилых помещений.
https://ria.ru/20211216/proizvodstvo-1764127063.html
https://ria.ru/20211220/podderzhka-1764615306.html
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общество, нижегородская область, фонд жкх, глеб никитин, жилье, россия
20:22 20.12.2021
 
Почти четыре тысячи жителей ветхого фонда расселено в Нижегородской области

Почти четыре тысячи жителей ветхого фонда расселено в Нижегородской области

© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкЖилой дом в городе Кемь Архангельской области
Жилой дом в городе Кемь Архангельской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Почти 4000 жителей ветхого и аварийного фонда расселено в Нижегородской области с 2019 года по декабрь 2021 года, заявил глава региона Глеб Никитин, выступая с ежегодным отчетом.
По словам губернатора, всего за 2019 - 2023 годы планируется улучшить жилищные условия более 11 тысяч человек.
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"Для обеспечения наших жителей новыми комфортными и современными квадратными метрами мы крайне ответственно подходим к строительству новых жилищных комплексов. За весь период пандемии мы не остановили стройку ни на день, при этом не появилось никаких новых проблемных объектов, мы не только сохранили темпы ввода жилья, но и по итогам текущего года нарастили их и преодолели исторический максимум. Всего за четыре года к жилому фонду региона добавилось почти шесть миллионов квадратных метров", - подчеркнул Никитин.
Согласно федеральному законодательству, переселяющиеся из аварийных домов люди получают либо новые квартиры, либо денежные компенсации. Нижегородская область решает задачу по национальному проекту "Жилье и городская среда" в большей степени в предоставлении людям, переселяемым из аварийного жилья, жилья в новостройках. Таким образом, наибольшая часть исполнения установленных федерацией нормативов традиционно приходится на последний квартал года: в этот период подрядчики, как правило, массово завершают строительство домов, и происходит передача в муниципальную собственность новых квартир для переселения граждан.
Никитин напомнил, что в связи с тем, что правительство Нижегородской области приняло решение к концу 2023 года полностью расселить жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года, в октябре правление Фонда ЖКХ РФ одобрило заявку региона на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки на реализацию этого федерального проекта. Сумма финансирования на 2022 и 2023 год составит 6,97 миллиарда рублей. Средства будут направлены на переселение 8 167 человек из 3 687 аварийных и ветхих жилых помещений.
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Нижегородская областьОбществоНижегородская областьФонд ЖКХГлеб НикитинЖильеРоссия
 
 
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