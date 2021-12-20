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Госдума собрала рабочую группу по доработке законопроекта о QR-кодах

Госдума собрала рабочую группу по доработке законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 20.12.2021

Госдума собрала рабочую группу по доработке законопроекта о QR-кодах

Совет Думы принял решение о создании рабочей группы по реализации поручения президента РФ по доработке законопроекта об электронных сертификатах вакцинации для... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:31

2021-12-20T17:31

2021-12-20T18:43

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Совет Думы принял решение о создании рабочей группы по реализации поручения президента РФ по доработке законопроекта об электронных сертификатах вакцинации для посещения общественных мест, сообщили в думской пресс-службе.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что законопроект о QR-кодах в существующей редакции требует доработки, надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации. Он подчеркнул, что нужны гибкие, просчитанные решения, и призвал не допускать их "в ходе лобовых атак"."По предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина Совет Государственной думы принял решение о создании рабочей группы по реализации поручения президента Российской Федерации по доработке законопроекта об электронных сертификатах вакцинации для посещения общественных мест", - говорится в сообщении пресс-службы.По словам Володина, которого цитирует пресс-служба, "правильно создать такую группу со стороны Государственной думы и начать работу в этом направлении, взаимодействуя с Советом Федерации, правительством, общественными организациями, деловым сообществом".Отмечается, что в состав рабочей группы предложено включить первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, вице-спикеров Госдумы Петра Толстого, Владислава Даванкова, Анну Кузнецову, глав профильных комитетов Госдумы Дмитрия Хубезова и Василия Пискарева, а также представителей всех фракций.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Позднее Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.Как сообщил ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, закон о введении QR-кодов в общественных местах вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения документ вновь разошлют в регионы. Также Володин отмечал, что важно использовать режим обратной связи для снятия всех рисков и опасений по теме законопроекта о QR-кодах ко второму чтению.

https://ria.ru/20211220/qr-kody-1764479256.html

https://ria.ru/20211217/qr-kod-1764241472.html

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