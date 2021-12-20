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Проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в весеннюю сессию ГД
Проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в весеннюю сессию ГД - РИА Новости, 20.12.2021
Проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в весеннюю сессию ГД
Законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях для представителей власти направлен в рассылку до 10 января, первое чтение решено провести в начале... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:02
2021-12-20T19:02
общество
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
пытки
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях для представителей власти направлен в рассылку до 10 января, первое чтение решено провести в начале весенней сессии Госдумы, заявили РИА Новости в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание"."Законопроект будет в рассылке до 10 января. В первом чтении проект рассмотрят в начале весенней сессии Думы", - сказал собеседник агентства.
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общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пытки
19:02 20.12.2021
 
Проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в весеннюю сессию ГД

Законопроект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в начале весенней сессии Госдумы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка в здании Государственной думы РФ
Девушка в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях для представителей власти направлен в рассылку до 10 января, первое чтение решено провести в начале весенней сессии Госдумы, заявили РИА Новости в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание".
"Законопроект будет в рассылке до 10 января. В первом чтении проект рассмотрят в начале весенней сессии Думы", - сказал собеседник агентства.
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ОбществоГосдума РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)пытки
 
 
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