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Проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в весеннюю сессию ГД
Проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в весеннюю сессию ГД - РИА Новости, 20.12.2021
Проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в весеннюю сессию ГД
Законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях для представителей власти направлен в рассылку до 10 января, первое чтение решено провести в начале... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:02
2021-12-20T19:02
2021-12-20T19:02
общество
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
пытки
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях для представителей власти направлен в рассылку до 10 января, первое чтение решено провести в начале весенней сессии Госдумы, заявили РИА Новости в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание"."Законопроект будет в рассылке до 10 января. В первом чтении проект рассмотрят в начале весенней сессии Думы", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211218/srok-1764406555.html
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общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пытки
Проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в весеннюю сессию ГД
Законопроект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят в начале весенней сессии Госдумы