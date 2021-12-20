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В СПЧ призвали расширить круг мер против пыток
В СПЧ призвали расширить круг мер против пыток - РИА Новости, 20.12.2021
В СПЧ призвали расширить круг мер против пыток
Ужесточение наказания за пытки, организованные представителями власти, необходимо, но для исправления ситуации нужно предпринять и другие шаги, заявил РИА... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:26
2021-12-20T12:26
совет по правам человека при президенте рф (спч)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
андрей бабушкин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ужесточение наказания за пытки, организованные представителями власти, необходимо, но для исправления ситуации нужно предпринять и другие шаги, заявил РИА Новости член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки , организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам, вводится понятие "запугивание"."Ужесточение необходимо, потому что мы видим, что часто те, кто занимается пытками, отделываются символическими сроками. При этом мы должны понимать, что человек может впервые в жизни совершить преступление, а потом не совершать. Впервые в жизни попробовать наркотики, а потом не пробовать. Сотрудник, который совершал пытки в первый раз в жизни и тут же попался - это совершенно фантастическая ситуация, потому что люди, про которых рассказывают, что они пытали, обычно занимаются этим долго, системно и в большом количестве", - сказал Бабушкин РИА Новости.Однако, по его мнению, только ужесточением законодательства нельзя исправить эту ситуацию."Необходимо сделать ещё три важных шага. Первый - изменить культуру общества, должно быть неприятие пыток, нетерпимость к ним", - пояснил Бабушкин.Во-вторых, полагает член СПЧ, нужно поменять правоприменительную практику."На сегодняшний день органы прокуратуры, Следственного комитета не дают никаких методических рекомендаций, как надо выстроить эту работу. Судебная практика по пыткам очень плохая", - добавил он.В-третьих, по мнению Бабушкина, необходимы специальные субъекты по борьбе с пытками."То есть, то ли специальное подразделение СК, то ли какая-то другая структура, но должен быть кто-то, кто отвечает за борьбу с пытками в масштабах государства", - подчеркнул он.
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РИА Новости
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совет по правам человека при президенте рф (спч), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), андрей бабушкин
12:26 20.12.2021
 
В СПЧ призвали расширить круг мер против пыток

Член СПЧ Бабушкин: кроме ужесточения наказания за пытки нужны и другие меры

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкИсправительная колония № 6 Управления ФСИН России по Камчатскому краю
Исправительная колония № 6 Управления ФСИН России по Камчатскому краю - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ужесточение наказания за пытки, организованные представителями власти, необходимо, но для исправления ситуации нужно предпринять и другие шаги, заявил РИА Новости член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин.
В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки , организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам, вводится понятие "запугивание".
"Ужесточение необходимо, потому что мы видим, что часто те, кто занимается пытками, отделываются символическими сроками. При этом мы должны понимать, что человек может впервые в жизни совершить преступление, а потом не совершать. Впервые в жизни попробовать наркотики, а потом не пробовать. Сотрудник, который совершал пытки в первый раз в жизни и тут же попался - это совершенно фантастическая ситуация, потому что люди, про которых рассказывают, что они пытали, обычно занимаются этим долго, системно и в большом количестве", - сказал Бабушкин РИА Новости.
Однако, по его мнению, только ужесточением законодательства нельзя исправить эту ситуацию.
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"Необходимо сделать ещё три важных шага. Первый - изменить культуру общества, должно быть неприятие пыток, нетерпимость к ним", - пояснил Бабушкин.
Во-вторых, полагает член СПЧ, нужно поменять правоприменительную практику.
"На сегодняшний день органы прокуратуры, Следственного комитета не дают никаких методических рекомендаций, как надо выстроить эту работу. Судебная практика по пыткам очень плохая", - добавил он.
В-третьих, по мнению Бабушкина, необходимы специальные субъекты по борьбе с пытками.
"То есть, то ли специальное подразделение СК, то ли какая-то другая структура, но должен быть кто-то, кто отвечает за борьбу с пытками в масштабах государства", - подчеркнул он.
 
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Андрей Бабушкин
 
 
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