https://ria.ru/20211220/pytki-1764521971.html
В СПЧ призвали расширить круг мер против пыток
В СПЧ призвали расширить круг мер против пыток - РИА Новости, 20.12.2021
В СПЧ призвали расширить круг мер против пыток
Ужесточение наказания за пытки, организованные представителями власти, необходимо, но для исправления ситуации нужно предпринять и другие шаги, заявил РИА... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:26
2021-12-20T12:26
2021-12-20T12:26
совет по правам человека при президенте рф (спч)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
андрей бабушкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753354133_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b1603502c479b829667409ca9862a28.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ужесточение наказания за пытки, организованные представителями власти, необходимо, но для исправления ситуации нужно предпринять и другие шаги, заявил РИА Новости член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки , организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам, вводится понятие "запугивание"."Ужесточение необходимо, потому что мы видим, что часто те, кто занимается пытками, отделываются символическими сроками. При этом мы должны понимать, что человек может впервые в жизни совершить преступление, а потом не совершать. Впервые в жизни попробовать наркотики, а потом не пробовать. Сотрудник, который совершал пытки в первый раз в жизни и тут же попался - это совершенно фантастическая ситуация, потому что люди, про которых рассказывают, что они пытали, обычно занимаются этим долго, системно и в большом количестве", - сказал Бабушкин РИА Новости.Однако, по его мнению, только ужесточением законодательства нельзя исправить эту ситуацию."Необходимо сделать ещё три важных шага. Первый - изменить культуру общества, должно быть неприятие пыток, нетерпимость к ним", - пояснил Бабушкин.Во-вторых, полагает член СПЧ, нужно поменять правоприменительную практику."На сегодняшний день органы прокуратуры, Следственного комитета не дают никаких методических рекомендаций, как надо выстроить эту работу. Судебная практика по пыткам очень плохая", - добавил он.В-третьих, по мнению Бабушкина, необходимы специальные субъекты по борьбе с пытками."То есть, то ли специальное подразделение СК, то ли какая-то другая структура, но должен быть кто-то, кто отвечает за борьбу с пытками в масштабах государства", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20211217/pytki-1764312019.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753354133_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_2da866cdc789444fd49bd9ce64cbc1e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет по правам человека при президенте рф (спч), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), андрей бабушкин
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Ужесточение наказания за пытки, организованные представителями власти, необходимо, но для исправления ситуации нужно предпринять и другие шаги, заявил РИА Новости член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин
.
В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки , организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам, вводится понятие "запугивание".
"Ужесточение необходимо, потому что мы видим, что часто те, кто занимается пытками, отделываются символическими сроками. При этом мы должны понимать, что человек может впервые в жизни совершить преступление, а потом не совершать. Впервые в жизни попробовать наркотики, а потом не пробовать. Сотрудник, который совершал пытки в первый раз в жизни и тут же попался - это совершенно фантастическая ситуация, потому что люди, про которых рассказывают, что они пытали, обычно занимаются этим долго, системно и в большом количестве", - сказал Бабушкин РИА Новости.
Однако, по его мнению, только ужесточением законодательства нельзя исправить эту ситуацию.
"Необходимо сделать ещё три важных шага. Первый - изменить культуру общества, должно быть неприятие пыток, нетерпимость к ним", - пояснил Бабушкин.
Во-вторых, полагает член СПЧ, нужно поменять правоприменительную практику.
"На сегодняшний день органы прокуратуры, Следственного комитета не дают никаких методических рекомендаций, как надо выстроить эту работу. Судебная практика по пыткам очень плохая", - добавил он.
В-третьих, по мнению Бабушкина, необходимы специальные субъекты по борьбе с пытками.
"То есть, то ли специальное подразделение СК
, то ли какая-то другая структура, но должен быть кто-то, кто отвечает за борьбу с пытками в масштабах государства", - подчеркнул он.