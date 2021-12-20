Юрист призвал к хладнокровной оценке проекта об усилении наказания за пытки
Юрист Головко: нужна трезвая и хладнокровная оценка проекта об усилении наказания за пытки
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Законопроект об ужесточении УК РФ в части наказания за пытки представителями власти нуждается в ряде пояснений, чтобы избежать неопределенности понятий и возможных манипуляций осужденными в будущем, заявил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Леонид Головко.
В понедельник в Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти.
"Нужно уточнить, что в этом законопроекте входит в понятие "пытки". Если физическое насилие, то оно и так законом запрещено. Если психологическое насилие, то тогда любой осужденный может сказать, что для него "пытка" - это само нахождение в местах лишения свободы, что понятно", - сказал собеседник агентства.
Головко считает, что такая неопределенность может предоставить обвиняемым и осужденным инструмент манипуляции.
"Что касается ужесточения наказания по статье о превышении должностных полномочий, стоит оценивать общественную опасность таких преступлений не столько из локальной ситуации, которая у многих сейчас на устах, а из общей практики. Часто эта статья применяется к деяниям, которые к физическому насилию никакого отношения не имеют", - пояснил юрист.
По его словам, такие вопросы нужно оценивать трезво и хладнокровно и "безотносительно к разного рода медийным и правозащитным кампаниям".