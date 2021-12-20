https://ria.ru/20211220/pytki-1764519276.html

Юрист призвал к хладнокровной оценке проекта об усилении наказания за пытки

Юрист призвал к хладнокровной оценке проекта об усилении наказания за пытки - РИА Новости, 20.12.2021

Юрист призвал к хладнокровной оценке проекта об усилении наказания за пытки

Законопроект об ужесточении УК РФ в части наказания за пытки представителями власти нуждается в ряде пояснений, чтобы избежать неопределенности понятий и... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:08

2021-12-20T12:08

2021-12-20T12:08

общество

мгу имени м. в. ломоносова

госдума рф

пытки

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Законопроект об ужесточении УК РФ в части наказания за пытки представителями власти нуждается в ряде пояснений, чтобы избежать неопределенности понятий и возможных манипуляций осужденными в будущем, заявил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Леонид Головко.В понедельник в Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти.Головко считает, что такая неопределенность может предоставить обвиняемым и осужденным инструмент манипуляции."Что касается ужесточения наказания по статье о превышении должностных полномочий, стоит оценивать общественную опасность таких преступлений не столько из локальной ситуации, которая у многих сейчас на устах, а из общей практики. Часто эта статья применяется к деяниям, которые к физическому насилию никакого отношения не имеют", - пояснил юрист.По его словам, такие вопросы нужно оценивать трезво и хладнокровно и "безотносительно к разного рода медийным и правозащитным кампаниям".

https://ria.ru/20211220/pytki-1764492303.html

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общество, мгу имени м. в. ломоносова, госдума рф, пытки, россия