https://ria.ru/20211220/pytki-1764510964.html
В СПЧ назвали законопроект об ужесточении наказания за пытки шагом вперед
В СПЧ назвали законопроект об ужесточении наказания за пытки шагом вперед - РИА Новости, 20.12.2021
В СПЧ назвали законопроект об ужесточении наказания за пытки шагом вперед
Член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева назвала внесение в Госдуму законопроекта об ужесточении наказания за пытки большим продвижением вперёд. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:29
2021-12-20T11:29
2021-12-20T11:29
общество
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
пытки
ева меркачева
онк
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева назвала внесение в Госдуму законопроекта об ужесточении наказания за пытки большим продвижением вперёд.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам, вводится понятие "запугивание".Ранее правозащитница на встрече президента РФ Владимира Путина с СПЧ попросила лидера государства поддержать инициативу о внесении в УК РФ отдельной статьи за пытки."Я очень рада и считаю, что это большое продвижение вперёд по многим причинам. Во-первых, мы говорим, что пытки как таковые существуют, и даём определение пыткам. Потому что одно дело, когда человек осуждён за злоупотребление должностными полномочиями, а другое дело, когда он осуждён за пытки. Это же клеймо позора в биографии. Я думаю, что это остановит людей, совершающих пытки", - сказала правозащитница РИА Новости в понедельник.По мнению Меркачевой, законопроектом установлен достаточно жесткий срок - 12 лет, однако правозащитница считает, что совершавших пытки необходимо наказывать на 20 лет или пожизненный срок."Объясню почему: человек, который пытает, он совершает это как бы от имени государства, потому что является должностным лицом, представителем власти. И те, кто подвергается мучениям, думают, что с ними таким бесчеловечным образом поступает государство. Из-за этого они ожесточаются и на власть, и на общество", - пояснила Меркачева.
https://ria.ru/20211220/pytki-1764492303.html
https://ria.ru/20211210/pytki-1763168014.html
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РИА Новости
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общество, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пытки, ева меркачева, онк, россия
В СПЧ назвали законопроект об ужесточении наказания за пытки шагом вперед
Член СПЧ Меркачева: внесение в ГД проекта об ужесточении наказания за пытки — шаг вперед
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Член СПЧ и ОНК
Москвы Ева Меркачева
назвала внесение в Госдуму
законопроекта об ужесточении наказания за пытки большим продвижением вперёд.
В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН
будет приравниваться к пыткам, вводится понятие "запугивание".
Ранее правозащитница на встрече президента РФ Владимира Путина
с СПЧ попросила лидера государства поддержать инициативу о внесении в УК РФ отдельной статьи за пытки.
"Я очень рада и считаю, что это большое продвижение вперёд по многим причинам. Во-первых, мы говорим, что пытки как таковые существуют, и даём определение пыткам. Потому что одно дело, когда человек осуждён за злоупотребление должностными полномочиями, а другое дело, когда он осуждён за пытки. Это же клеймо позора в биографии. Я думаю, что это остановит людей, совершающих пытки", - сказала правозащитница РИА Новости в понедельник.
По мнению Меркачевой, законопроектом установлен достаточно жесткий срок - 12 лет, однако правозащитница считает, что совершавших пытки необходимо наказывать на 20 лет или пожизненный срок.
"Объясню почему: человек, который пытает, он совершает это как бы от имени государства, потому что является должностным лицом, представителем власти. И те, кто подвергается мучениям, думают, что с ними таким бесчеловечным образом поступает государство. Из-за этого они ожесточаются и на власть, и на общество", - пояснила Меркачева.