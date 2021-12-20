https://ria.ru/20211220/pytki-1764503462.html
ГД рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за пытки в этом году
ГД рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за пытки в этом году - РИА Новости, 20.12.2021
ГД рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за пытки в этом году
Проект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти и лишающий... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:41
2021-12-20T10:41
2021-12-20T10:41
общество
госдума рф
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россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти и лишающий их свободы на срок до 12 лет, планируют рассмотреть в первом чтении в этом году, примут закон не раньше 2022 года, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам, вводится понятие "запугивание"."В первом чтении этот законопроект планируют рассмотреть в этом году. Второе и третье (чтение) состоится уже в 2022 году", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211220/pytki-1764492303.html
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общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
ГД рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за пытки в этом году
Источник в ГД: проект об ужесточении наказания за пытки начнут рассматривать в этом году