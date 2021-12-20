https://ria.ru/20211220/pytki-1764503462.html

ГД рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за пытки в этом году

ГД рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за пытки в этом году - РИА Новости, 20.12.2021

ГД рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за пытки в этом году

Проект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти и лишающий... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:41

2021-12-20T10:41

2021-12-20T10:41

общество

госдума рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти и лишающий их свободы на срок до 12 лет, планируют рассмотреть в первом чтении в этом году, примут закон не раньше 2022 года, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам, вводится понятие "запугивание"."В первом чтении этот законопроект планируют рассмотреть в этом году. Второе и третье (чтение) состоится уже в 2022 году", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211220/pytki-1764492303.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия