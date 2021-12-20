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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 20.12.2021
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки
В Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение ответственности за пытки, организованные представителями власти, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:06
2021-12-20T09:59
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение ответственности за пытки, организованные представителями власти, сообщили в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова."Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей", — сказал он.Надругательство, унижение достоинства, попрание основных прав человека нельзя оправдать никакими благими намерениями или социально значимыми целями, добавляется в заявлении.Документ дает детальное и четкое определение пыток, соответствующее Конвенции против них и других жестоких видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года."В частности, к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки. Более детальное определение понятия "пытка" вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному", — считает Крашенинников.Также к пыткам предложено приравнивать принуждение к даче показаний: в статью 302 "Принуждение к даче показаний" УК вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов."Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК", — пояснили в пресс-службе.Представителей власти, совершающих пытки, предлагают лишать свободы на срок до 12 лет. То есть увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания."Законопроектом усиливается наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 "Превышение должностных полномочий" УК). Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их разряд особо тяжких", — сказал Крашенинников.Минувшей осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. Сейчас идет расследование.
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госдума рф, общество, здоровье - общество, россия
09:06 20.12.2021 (обновлено: 09:59 20.12.2021)
 
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки представителями власти

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение ответственности за пытки, организованные представителями власти, сообщили в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
"Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей", — сказал он.
Надругательство, унижение достоинства, попрание основных прав человека нельзя оправдать никакими благими намерениями или социально значимыми целями, добавляется в заявлении.
Документ дает детальное и четкое определение пыток, соответствующее Конвенции против них и других жестоких видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года.
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"В частности, к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки. Более детальное определение понятия "пытка" вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному", — считает Крашенинников.
Также к пыткам предложено приравнивать принуждение к даче показаний: в статью 302 "Принуждение к даче показаний" УК вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов.
"Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК", — пояснили в пресс-службе.
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"Законопроектом усиливается наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 "Превышение должностных полномочий" УК). Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их разряд особо тяжких", — сказал Крашенинников.
Минувшей осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. Сейчас идет расследование.
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