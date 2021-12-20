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Религия
https://ria.ru/20211220/ptsu-1764283083.html
"Без перспектив". На Украине признали "поражение от Москвы"
"Без перспектив". На Украине признали "поражение от Москвы" - РИА Новости, 20.12.2021
"Без перспектив". На Украине признали "поражение от Москвы"
Обещанного триумфа украинских раскольников не случилось. Представители "Православной церкви Украины" впервые официально признали: структура непопулярна у... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:00
2021-12-20T08:08
религия
москва
винницкая область
владимир зеленский
алексей смирнов (политик)
украинская православная церковь
епифаний думенко
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Олег Налисник. Обещанного триумфа украинских раскольников не случилось. Представители "Православной церкви Украины" впервые официально признали: структура непопулярна у простых прихожан. И винят они в этом вовсе не "агентов Кремля", как было раньше.Стремительное падениеВ середине декабря раскольники отметили третью годовщину "новой независимости Украины". В 2018-м на "объединительном соборе" самосвяты влились в ПЦУ. Подавали это так: "Вот-вот и мы станем главной церковью в стране"."Вот-вот и нас признает весь христианский мир", — возглашали они год спустя."Вот-вот начнется массовая волна переходов общин под нашу юрисдикцию", — уверял их лидер Епифаний Думенко в конце 2020-го.На этот раз никаких обещаний. Вообще, в ПЦУ в последние три месяца все меньше вспоминают о "могуществе", "потенциале" и, конечно же, "популярности" среди простых украинцев.Исследования социологов и политологов говорят об обратном. Украинское издание "Вести", одно из крупнейших в стране, опубликовало на днях рейтинг ста самых влиятельных граждан. Составляли его как по результатам опросов экспертов, так и по открытым данным — в том числе цитируемости в СМИ. За год Думенко потерял семь позиций, заняв лишь 63-е место.Основная причина — "вялая поддержка верующих". За год ПЦУ приросла лишь несколькими общинами, отобранными у канонической Украинской православной церкви. Та, несмотря на давление властей и рейдерство самосвятов, сумела создать несколько десятков приходов. Сейчас у УПЦ свыше 12,1 тысячи храмов.У структуры Епифания — на пять тысяч меньше. "Массовой волны переходов" не случилось. На деле все обернулось попытками отобрать храмы у конкурента. Так, 15 декабря раскольники атаковали церковь в селе Гвардейском Хмельницкой области."Активисты ПЦУ вскрыли наш храм, срезали замки, зашли внутрь. Разрешили нашей общине "с барской руки" забрать некоторую церковную утварь", — рассказывает протоиерей Михаил Варахоба.Полиция не отреагировала на жалобы. Не помогли стражи порядка и в селе Бахтин соседней Винницкой области. "Мы увидели много полицейских в экипировке — бронежилетах, наколенниках и налокотниках. И, к большому сожалению, полиция действовала против закона. Это было 18 ноября. Сегодня, когда мы приехали, там никого не было. И сразу указания от полиции поступили, чтобы люди, которые принадлежат ПЦУ, шли к дверям храма", — описал ситуацию благочинный — протоиерей Василий Балан.А раскольники выполняли распоряжение чиновников областного Управления по делам религий и национальностей, постановившего перерегистрировать несколько общин УПЦ в пользу ПЦУ. Спустя месяц суд признал их решение незаконным."Не хотят ссориться с Россией"Вышестоящие власти, несмотря на протесты верующих, молчат. Президент Владимир Зеленский демонстративно отстранился от церковного вопроса. Хотя в начале года благожелательно высказывался о "новой церкви", обещая поддержку. А все из-за визита патриарха Константинопольского Варфоломея на 30-летие независимости Украины.Это объявили историческим событием. И видимо, надеялись на впечатляющую картинку. Но получилось иначе: выдавшего томос об автокефалии ПЦУ иерарха встречали простые украинцы с плакатами "Мы тебя не ждали". На торжественную службу у Софии Киевской собрались несколько сотен человек, а глава государства ненадолго встретился с гостем лишь ночью при минимуме телекамер.Каноническая УПЦ тем временем показала, что люди поддерживают именно ее: на традиционный Всеукраинский крестный ход 27 июля вышли 350 тысяч человек. И для раскольников, и для власти это был неприятный сюрприз.Сейчас ПЦУ признают четыре из пятнадцати поместных православных церквей. Остальные либо отказались, либо колеблются. К последним относится, например, Румынская — вторая по численности паствы после Русской."Мы успели пообщаться с представителем Румынской церкви после богослужения и во время праздничной трапезы. Он отмечал, что, пока не начнутся массовые переходы общин, будет выглядеть, что половина населения Украины является пророссийской. Прямо сказано не было, но понятно, что они не хотят ссориться с Россией, пока не видят реальных шагов к церковному объединению в нашей стране. То есть пока наша церковь не станет в разы больше, чем российская (УПЦ. — Прим. ред.)", — пожаловался журналистам представитель самосвятов "архиепископ" Нестор Пысик.То есть в ПЦУ признают проблему: массового вливания общин ждать не стоит. "Это произойдет нескоро, — заявил раскольник. — Даже десятки переходов в отдельных епархиях — капля в масштабах Украины".Год назад его начальник Епифаний Думенко обвинил в "зраде" Москву и "агентов Кремля". Теперь же о врагах ни слова. Говорят о "безразличии большинства граждан"."Граждане устали"Столь неприкрытое перекладывание ответственности на простых людей еще больше их отталкивает. Как и милитаристская риторика ПЦУ. В торжественной проповеди по случаю годовщины структуры Думенко по большей части рассуждал о "независимости от оккупации", "пагубном нашествии врага" и лишь в самом конце упомянул Иисуса Христа.Это противоречит реальности: украинцы в целом относятся к россиянам хорошо (как и наоборот). А большинство православных верующих, согласно соцопросам, считают русских и украинцев единым народом."Тема автокефалии, томоса — изначально чисто политическая. Но постепенно она ушла на второй план. Людей волнует другое: прежде всего состояние экономики и финансовое благополучие", — объясняет украинский религиовед Алексей Смирнов.Поэтому, продолжает он, риторика не конвертировалась в реальный прирост. За три года в ПЦУ из Украинской церкви перешло меньше одного процента приходов."В УПЦ на воскресные службы приходит гораздо больше", — обращает внимание исследователь.Хотя лидер раскольников твердил об обратном: мол, ПЦУ — "самая народная в стране". Сейчас подобные заявления не звучат. Вероятно, поняли, кого на самом деле поддерживают люди.
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москва, винницкая область, владимир зеленский, алексей смирнов (политик) , украинская православная церковь, епифаний думенко, россия
08:00 20.12.2021 (обновлено: 08:08 20.12.2021)
 

"Без перспектив". На Украине признали "поражение от Москвы"

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкУкраинский националист
Украинский националист - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Олег Налисник. Обещанного триумфа украинских раскольников не случилось. Представители "Православной церкви Украины" впервые официально признали: структура непопулярна у простых прихожан. И винят они в этом вовсе не "агентов Кремля", как было раньше.

Стремительное падение

В середине декабря раскольники отметили третью годовщину "новой независимости Украины". В 2018-м на "объединительном соборе" самосвяты влились в ПЦУ. Подавали это так: "Вот-вот и мы станем главной церковью в стране".
"Вот-вот и нас признает весь христианский мир", — возглашали они год спустя.
"Вот-вот начнется массовая волна переходов общин под нашу юрисдикцию", — уверял их лидер Епифаний Думенко в конце 2020-го.
На этот раз никаких обещаний. Вообще, в ПЦУ в последние три месяца все меньше вспоминают о "могуществе", "потенциале" и, конечно же, "популярности" среди простых украинцев.
© Фото : ProiniЕпифаний Думенко
Награждении Епифания в США премией патриарха Афинагора - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Proini
Епифаний Думенко
Исследования социологов и политологов говорят об обратном. Украинское издание "Вести", одно из крупнейших в стране, опубликовало на днях рейтинг ста самых влиятельных граждан. Составляли его как по результатам опросов экспертов, так и по открытым данным — в том числе цитируемости в СМИ. За год Думенко потерял семь позиций, заняв лишь 63-е место.
Основная причина — "вялая поддержка верующих". За год ПЦУ приросла лишь несколькими общинами, отобранными у канонической Украинской православной церкви. Та, несмотря на давление властей и рейдерство самосвятов, сумела создать несколько десятков приходов. Сейчас у УПЦ свыше 12,1 тысячи храмов.
У структуры Епифания — на пять тысяч меньше. "Массовой волны переходов" не случилось. На деле все обернулось попытками отобрать храмы у конкурента. Так, 15 декабря раскольники атаковали церковь в селе Гвардейском Хмельницкой области.
"Активисты ПЦУ вскрыли наш храм, срезали замки, зашли внутрь. Разрешили нашей общине "с барской руки" забрать некоторую церковную утварь", — рассказывает протоиерей Михаил Варахоба.
Полиция не отреагировала на жалобы. Не помогли стражи порядка и в селе Бахтин соседней Винницкой области. "Мы увидели много полицейских в экипировке — бронежилетах, наколенниках и налокотниках. И, к большому сожалению, полиция действовала против закона. Это было 18 ноября. Сегодня, когда мы приехали, там никого не было. И сразу указания от полиции поступили, чтобы люди, которые принадлежат ПЦУ, шли к дверям храма", — описал ситуацию благочинный — протоиерей Василий Балан.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВерующие протестуют против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия у здания Верховной рады Украины в Киеве
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Верующие протестуют против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия у здания Верховной рады Украины в Киеве
А раскольники выполняли распоряжение чиновников областного Управления по делам религий и национальностей, постановившего перерегистрировать несколько общин УПЦ в пользу ПЦУ. Спустя месяц суд признал их решение незаконным.

"Не хотят ссориться с Россией"

Вышестоящие власти, несмотря на протесты верующих, молчат. Президент Владимир Зеленский демонстративно отстранился от церковного вопроса. Хотя в начале года благожелательно высказывался о "новой церкви", обещая поддержку. А все из-за визита патриарха Константинопольского Варфоломея на 30-летие независимости Украины.
Это объявили историческим событием. И видимо, надеялись на впечатляющую картинку. Но получилось иначе: выдавшего томос об автокефалии ПЦУ иерарха встречали простые украинцы с плакатами "Мы тебя не ждали". На торжественную службу у Софии Киевской собрались несколько сотен человек, а глава государства ненадолго встретился с гостем лишь ночью при минимуме телекамер.
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Каноническая УПЦ тем временем показала, что люди поддерживают именно ее: на традиционный Всеукраинский крестный ход 27 июля вышли 350 тысяч человек. И для раскольников, и для власти это был неприятный сюрприз.
Сейчас ПЦУ признают четыре из пятнадцати поместных православных церквей. Остальные либо отказались, либо колеблются. К последним относится, например, Румынская — вторая по численности паствы после Русской.
"Мы успели пообщаться с представителем Румынской церкви после богослужения и во время праздничной трапезы. Он отмечал, что, пока не начнутся массовые переходы общин, будет выглядеть, что половина населения Украины является пророссийской. Прямо сказано не было, но понятно, что они не хотят ссориться с Россией, пока не видят реальных шагов к церковному объединению в нашей стране. То есть пока наша церковь не станет в разы больше, чем российская (УПЦ. — Прим. ред.)", — пожаловался журналистам представитель самосвятов "архиепископ" Нестор Пысик.
То есть в ПЦУ признают проблему: массового вливания общин ждать не стоит. "Это произойдет нескоро, — заявил раскольник. — Даже десятки переходов в отдельных епархиях — капля в масштабах Украины".
Год назад его начальник Епифаний Думенко обвинил в "зраде" Москву и "агентов Кремля". Теперь же о врагах ни слова. Говорят о "безразличии большинства граждан".

"Граждане устали"

Столь неприкрытое перекладывание ответственности на простых людей еще больше их отталкивает. Как и милитаристская риторика ПЦУ. В торжественной проповеди по случаю годовщины структуры Думенко по большей части рассуждал о "независимости от оккупации", "пагубном нашествии врага" и лишь в самом конце упомянул Иисуса Христа.
© AFP 2021 / Sergei SupinskyПразднование Дня Крещения Руси в Киеве
Празднование Дня Крещения Руси в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
Празднование Дня Крещения Руси в Киеве
Это противоречит реальности: украинцы в целом относятся к россиянам хорошо (как и наоборот). А большинство православных верующих, согласно соцопросам, считают русских и украинцев единым народом.
"Тема автокефалии, томоса — изначально чисто политическая. Но постепенно она ушла на второй план. Людей волнует другое: прежде всего состояние экономики и финансовое благополучие", — объясняет украинский религиовед Алексей Смирнов.
Поэтому, продолжает он, риторика не конвертировалась в реальный прирост. За три года в ПЦУ из Украинской церкви перешло меньше одного процента приходов.
"В УПЦ на воскресные службы приходит гораздо больше", — обращает внимание исследователь.
Хотя лидер раскольников твердил об обратном: мол, ПЦУ — "самая народная в стране". Сейчас подобные заявления не звучат. Вероятно, поняли, кого на самом деле поддерживают люди.
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 08:00Религия
"Киев в отчаянии". Авторы томоса угодили в собственную ловушку
 
РелигияМоскваВинницкая областьВладимир ЗеленскийАлексей Смирнов (политик)Украинская православная церковьЕпифаний ДуменкоРоссия
 
 
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