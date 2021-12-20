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Психиатр сообщил о ежегодном росте продаж антидепрессантов
Психиатр сообщил о ежегодном росте продаж антидепрессантов - РИА Новости, 20.12.2021
Психиатр сообщил о ежегодном росте продаж антидепрессантов
Ежегодно продажи антидепрессантов в мире увеличиваются на 15-20%, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:54
2021-12-20T08:54
2021-12-20T10:02
общество
здоровье - общество
георгий костюк
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ежегодно продажи антидепрессантов в мире увеличиваются на 15-20%, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."Каждый год продажи антидепрессантов во всем мире увеличиваются примерно на 15-20%, при том, что на посещение врача-психиатра по основаниям, требующим выписки антидепрессантов, роста нет. Речь идет о том, что некоторые наши недобросовестные коллеги-непсихиатры при терапии своих пациентов прибегают к использованию антидепрессантов, хотя не имеют на это право", - сказал Костюк.Он подчеркнул, что психиатрическую помощь может оказывать только психиатр.Читайте полный текст интервью Георгия Костюка >>
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общество, здоровье - общество, георгий костюк
08:54 20.12.2021 (обновлено: 10:02 20.12.2021)
Психиатр сообщил о ежегодном росте продаж антидепрессантов
Главный психиатр Москвы Костюк: ежегодно продажи антидепрессантов в мире увеличиваются