https://ria.ru/20211220/psikhiatr-1764490361.html

Психиатр сообщил о ежегодном росте продаж антидепрессантов

Психиатр сообщил о ежегодном росте продаж антидепрессантов - РИА Новости, 20.12.2021

Психиатр сообщил о ежегодном росте продаж антидепрессантов

Ежегодно продажи антидепрессантов в мире увеличиваются на 15-20%, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T08:54

2021-12-20T08:54

2021-12-20T10:02

общество

здоровье - общество

георгий костюк

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ежегодно продажи антидепрессантов в мире увеличиваются на 15-20%, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."Каждый год продажи антидепрессантов во всем мире увеличиваются примерно на 15-20%, при том, что на посещение врача-психиатра по основаниям, требующим выписки антидепрессантов, роста нет. Речь идет о том, что некоторые наши недобросовестные коллеги-непсихиатры при терапии своих пациентов прибегают к использованию антидепрессантов, хотя не имеют на это право", - сказал Костюк.Он подчеркнул, что психиатрическую помощь может оказывать только психиатр.Читайте полный текст интервью Георгия Костюка >>

https://ria.ru/20211220/vaktsinatsiya-1764485577.html

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общество, здоровье - общество, георгий костюк