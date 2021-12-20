https://ria.ru/20211220/provornyy-1764551039.html
В Петербурге заменят надстройку корвета "Проворный" после пожара на верфи
В Петербурге заменят надстройку корвета "Проворный" после пожара на верфи - РИА Новости, 20.12.2021
В Петербурге заменят надстройку корвета "Проворный" после пожара на верфи
После пожара на строящемся корвете "Проворный" на Северной верфи в Санкт-Петербурге заменят его надстройку, корпус корабля между надстройкой и палубой не... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:32
2021-12-20T14:32
2021-12-20T14:40
происшествия
санкт-петербург
северная верфь
объединенная судостроительная корпорация
средне-невский судостроительный завод
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. После пожара на строящемся корвете "Проворный" на Северной верфи в Санкт-Петербурге заменят его надстройку, корпус корабля между надстройкой и палубой не пострадал, сообщает верфь.В пятницу вечером загорелась верхняя палуба строящегося корвета "Проворный" на Северной верфи, пожар, площадь которого составила 400 квадратных метров, потушили через сутки. Пострадали три человека, включая двух пожарных, которые были госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ."Заводскими службами предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было", - говорится в сообщении.Со Средне-Невским судостроительным заводом ведутся переговоры о строительстве новой надстройки, добавляется в релизе.Для оценки ущерба создана комиссия из представителей завода и ОСК, она уже приступила к работе."О причинах пожара говорить преждевременно. Уполномоченной комиссии на изучение обстоятельств и определение причины потребуется несколько недель", - отмечается в сообщении.Как сообщает верфь, в субботу и воскресенье на корвет было подано отопление и электричество для предотвращения замерзания воды, попавшей в ходе тушения пожара в трюмы. Около 100 рабочих обеспечили откачку воды и просушку, а также провели очистку помещений от последствий пожара.
https://radiosputnik.ria.ru/20211218/severnaya-verf-1764379307.html
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Кадры пожара на заводе "Северная верфь" в Петербурге
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ возбудили после пожара на строящемся корабле на Северной верфи в Петербурге, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Следствием установлено, что 17 декабря примерно в 18 часов на 5-м стапеле, расположенном на территории судостроительного завода "Северная верфь", произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба.
2021-12-20T14:32
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происшествия, санкт-петербург, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация, средне-невский судостроительный завод, россия
14:32 20.12.2021 (обновлено: 14:40 20.12.2021)
В Петербурге заменят надстройку корвета "Проворный" после пожара на верфи
Корпус корвета "Проворный" не пострадал после пожара на "Северной верфи" в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости.
После пожара на строящемся корвете "Проворный" на Северной верфи
в Санкт-Петербурге
заменят его надстройку, корпус корабля между надстройкой и палубой не пострадал, сообщает верфь.
В пятницу вечером загорелась верхняя палуба строящегося корвета "Проворный" на Северной верфи, пожар, площадь которого составила 400 квадратных метров, потушили через сутки. Пострадали три человека, включая двух пожарных, которые были госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
"Заводскими службами предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было", - говорится в сообщении.
Со Средне-Невским судостроительным заводом
ведутся переговоры о строительстве новой надстройки, добавляется в релизе.
Для оценки ущерба создана комиссия из представителей завода и ОСК
, она уже приступила к работе.
"О причинах пожара говорить преждевременно. Уполномоченной комиссии на изучение обстоятельств и определение причины потребуется несколько недель", - отмечается в сообщении.
Как сообщает верфь, в субботу и воскресенье на корвет было подано отопление и электричество для предотвращения замерзания воды, попавшей в ходе тушения пожара в трюмы. Около 100 рабочих обеспечили откачку воды и просушку, а также провели очистку помещений от последствий пожара.