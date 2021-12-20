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Эксперт назвала причины противостояния между Россией и Западом
Эксперт назвала причины противостояния между Россией и Западом - РИА Новости, 20.12.2021
Эксперт назвала причины противостояния между Россией и Западом
Противостояние между Россией и США, а также - между Россией и Западом - стало результатом ошибок с обеих сторон, однако улучшение этих двусторонних отношений... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:28
2021-12-20T15:28
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Противостояние между Россией и США, а также - между Россией и Западом - стало результатом ошибок с обеих сторон, однако улучшение этих двусторонних отношений возможно, считает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности НИ ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Наталья Бубнова."Противостояние между Россией и США, и шире - между Россией и Западом - не было неизбежным, что было наряду с субъективными факторами результатом ошибок с обеих сторон. И раз противостояние не было неизбежным, то в дальнейшем возможно улучшение этих двусторонних отношений, которые сейчас находятся на самой низкой точке своего развития", - сказала Бубнова в ходе семинара "Военные аспекты международной политики США: путь к новой гонке вооружений?", организованного Российским советом по международным делам (РСМД).В ходе мероприятия состоялась презентация книги Бубновой "Военно-политический курс США во втором десятилетии XXI века".Эксперт отметила, что в своей книге она много внимания уделила теме Украины. "После крымских событий и начала конфликта на Юге Украины и Юго-Востоке Украины, я предсказывала, что ухудшение отношений с Америкой - это надолго и всерьез. Так оно и произошло, к сожалению. Без урегулирования на Украине не может быть преодолено противостояние с США и Западом", - добавила ведущий научный сотрудник.Еще один тезис из книги касается программ вооружений РФ. "Российские программы вооружений подхлестывали американское военное строительство, служили не сдерживающим фактором, а наоборот - это нагнетало напряженность и усиливало позицию США, тех, кто выступал за гонку вооружений", - пояснила спикер, добавив, что этого можно было избежать."Я убеждена, и показываю это в книге, что только наработанной десятилетиями базой, с учетом принципов и инструментария, которые использовались в подписанных ранее соглашениях по контролю над вооружениями, включая правила подсчета, инспекции... возможно достижение договоренностей в дальнейшем в этой сфере, которая продвинет вперед контроль над вооружениями и отношения между Россией и США... большую стабильность режим нераспространения и в целом международные отношения демонстрировали, когда шел активно процесс контроля над вооружениями", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20211220/ultimatum-1764453150.html
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в мире, сша, россия
15:28 20.12.2021
 
Эксперт назвала причины противостояния между Россией и Западом

Политолог Бубнова: противостояние России и Запада возникло из-за ошибок с обеих сторон

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Противостояние между Россией и США, а также - между Россией и Западом - стало результатом ошибок с обеих сторон, однако улучшение этих двусторонних отношений возможно, считает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности НИ ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Наталья Бубнова.
"Противостояние между Россией и США, и шире - между Россией и Западом - не было неизбежным, что было наряду с субъективными факторами результатом ошибок с обеих сторон. И раз противостояние не было неизбежным, то в дальнейшем возможно улучшение этих двусторонних отношений, которые сейчас находятся на самой низкой точке своего развития", - сказала Бубнова в ходе семинара "Военные аспекты международной политики США: путь к новой гонке вооружений?", организованного Российским советом по международным делам (РСМД).
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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В ходе мероприятия состоялась презентация книги Бубновой "Военно-политический курс США во втором десятилетии XXI века".
Эксперт отметила, что в своей книге она много внимания уделила теме Украины. "После крымских событий и начала конфликта на Юге Украины и Юго-Востоке Украины, я предсказывала, что ухудшение отношений с Америкой - это надолго и всерьез. Так оно и произошло, к сожалению. Без урегулирования на Украине не может быть преодолено противостояние с США и Западом", - добавила ведущий научный сотрудник.
Еще один тезис из книги касается программ вооружений РФ. "Российские программы вооружений подхлестывали американское военное строительство, служили не сдерживающим фактором, а наоборот - это нагнетало напряженность и усиливало позицию США, тех, кто выступал за гонку вооружений", - пояснила спикер, добавив, что этого можно было избежать.
"Я убеждена, и показываю это в книге, что только наработанной десятилетиями базой, с учетом принципов и инструментария, которые использовались в подписанных ранее соглашениях по контролю над вооружениями, включая правила подсчета, инспекции... возможно достижение договоренностей в дальнейшем в этой сфере, которая продвинет вперед контроль над вооружениями и отношения между Россией и США... большую стабильность режим нераспространения и в целом международные отношения демонстрировали, когда шел активно процесс контроля над вооружениями", - заключила эксперт.
Офицер службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 20:30
Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия
 
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